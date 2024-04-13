У Білорусі пройдуть військові навчання неподалік кордону з Україною, Латвією і Литвою

Про це пише "Белларускі Гаюн".

У Вітебській області, яка межує з Литвою, Латвією і РФ, пройдуть мобілізаційні навчання. Їхня мета - оцінити ступінь готовності військкоматів, держорганів та організацій виконувати завдання щодо призначення.

"У ході навчань планується відпрацювання переведення військкоматів з мирного на воєнний час, розгортання мобілізаційної інфраструктури, заклик військовозобов'язаних та автомобільної техніки для доукомплектування комісаріатів. У навчаннях братимуть участь усі військкомати Вітебської обл.", - пише "Гаюн".

Неподалік кордону з Україною, а саме у Речицькому районі Гомельської області, також йде підготовка до мобілізаційних навчань. Орієнтовний термін – травень-липень.