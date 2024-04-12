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Лукашенко виправдався, чому Білорусь не вступає у війну проти України

12 квітня, 2024 п'ятниця
18:14
Війна з Росією Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якби його країна повноцінно вступила у війну проти України, то це нічого б не змінило

Відео з заявою Олександра Лукашенка поширив пропагандист Павло Зарубін. 

За словами білоруського диктатора, його війська не зможуть прорвати кордон з Україною.

"Якби ми сьогодні вступили у війну проти України, це нічого б не дало. Тому що у них кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти. Він замінований повністю, забетонований. І 120 тис. українських військових на цьому кордоні. Ну вони хочуть їх кинути на фронт, а тут французів поставити", - йдеться в заяві Лукашенка.

  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 2 квітня заявив, що його країна готується до війни - там триває підсилення оборонної готовності.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Білорусь
Олександр Лукашенко
Військові новини
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