Лукашенко виправдався, чому Білорусь не вступає у війну проти України

Відео з заявою Олександра Лукашенка поширив пропагандист Павло Зарубін.

За словами білоруського диктатора, його війська не зможуть прорвати кордон з Україною.

"Якби ми сьогодні вступили у війну проти України, це нічого б не дало. Тому що у них кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти. Він замінований повністю, забетонований. І 120 тис. українських військових на цьому кордоні. Ну вони хочуть їх кинути на фронт, а тут французів поставити", - йдеться в заяві Лукашенка.