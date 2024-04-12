Лукашенко виправдався, чому Білорусь не вступає у війну проти України
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якби його країна повноцінно вступила у війну проти України, то це нічого б не змінило
Відео з заявою Олександра Лукашенка поширив пропагандист Павло Зарубін.
За словами білоруського диктатора, його війська не зможуть прорвати кордон з Україною.
"Якби ми сьогодні вступили у війну проти України, це нічого б не дало. Тому що у них кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти. Він замінований повністю, забетонований. І 120 тис. українських військових на цьому кордоні. Ну вони хочуть їх кинути на фронт, а тут французів поставити", - йдеться в заяві Лукашенка.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 2 квітня заявив, що його країна готується до війни - там триває підсилення оборонної готовності.
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