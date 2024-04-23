Сирський у Києві зустрівся з військовим керівництвом Литви: що обговорювали

Про це він написав у Facebook.

"Радий був вітати в Києві військове керівництво Литви - головнокомандувача збройних сил Вальдемараса Рупшіса та начальника генштабу Міндаугаса Степонявічуса", - йдеться у повідомленні.

За словами головнокомандувача ЗСУ, з литовським військовим керівництвом вони обговорили низку важливих питань. Зокрема, щодо ситуації на полі бою, підготовки наших бійців, підтримки України.

"Маємо чіткий план дій для подальшої співпраці.Подякував литовським колегам за їхню незмінну позицію та послідовну воєнно-технічну підтримку нашого війська", - зазначив Сирський.