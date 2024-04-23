Сирський у Києві зустрівся з військовим керівництвом Литви: що обговорювали
У вівторок, 23 квітня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Києві зустрівся з військовим керівництвом Литви - головкомом Вальдемарасом Рупшісом і начальником генштабу Міндаугасом Степонявічюсом
Про це він написав у Facebook.
"Радий був вітати в Києві військове керівництво Литви - головнокомандувача збройних сил Вальдемараса Рупшіса та начальника генштабу Міндаугаса Степонявічуса", - йдеться у повідомленні.
За словами головнокомандувача ЗСУ, з литовським військовим керівництвом вони обговорили низку важливих питань. Зокрема, щодо ситуації на полі бою, підготовки наших бійців, підтримки України.
"Маємо чіткий план дій для подальшої співпраці.Подякував литовським колегам за їхню незмінну позицію та послідовну воєнно-технічну підтримку нашого війська", - зазначив Сирський.
- Напередодні головнокомандувач ЗСУ також зустрівся в Києві з новопризначеним командувачем оборони Данії Майклом Віггерсом Хільдгаардом.
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