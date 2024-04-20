Сирський зустрівся в Києві з новопризначеним командувачем оборони Данії
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся в Києві з новопризначеним командувачем оборони Данії Майклом Віггерсом Хільдгаардом
Про це повідомив Сирський у телеграм.
Зазначається, що лідери під час зустрічі встигли обговорити нагальні потреби України на різних напрямках та шляхи й можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду.
"Користуючись нагодою, подякував данському уряду та народу за системну підтримку українського війська", - додав Сирський.
- Нещодавно Сирський провів телефонну розмову з головою Європейського командування ЗС США генералом Крістофером Каволі.
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