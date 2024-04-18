Сирський провів розмову із командувачем ЗС США в Європі

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що Сирський проінформував Каволі про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема в сучасних засобах ППО, артилерії і боєприпасах, а також важкій бронетехніці.

Посадовці також обговорили посилення військово-технічної співпраці з США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів.

"Подякував США та партнерам з НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України", - йдеться у повідомленні.