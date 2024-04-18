Сирський провів розмову із командувачем ЗС США в Європі
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Європейського командування ЗС США генералом Крістофером Каволі
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що Сирський проінформував Каволі про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема в сучасних засобах ППО, артилерії і боєприпасах, а також важкій бронетехніці.
Посадовці також обговорили посилення військово-технічної співпраці з США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів.
"Подякував США та партнерам з НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України", - йдеться у повідомленні.
- Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров і Олександр Сирський обговорили з очільником Пентагону Ллойдом Остіном ситуацію на фронті та атаки РФ на українську цивільну критичну інфраструктуру.
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