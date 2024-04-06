Умєров та Сирський обговорили з Остіном атаки РФ на цивільну інфраструктуру та потреби України у зброї

Про це Умєров написав у соцмережі Х.

"Разом із генералом Сирським мав ще одну щотижневу телефонну розмову з міністром оборони США Остіном. Ми детально поінформували міністра оборони про поточну ситуацію та нещодавні атаки Росії на українські міста та цивільну інфраструктуру. Я ще раз наголосив: Україні потрібно більше систем ППО і ракет. Треба разом зупинити ворога вільного світу і зробити це тут, в Україні", - написав Умєров.

Крім того, Укрінформ передає слова заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, яка повідомила, що співрозмовники "погодилися на необхідності для Конгресу ухвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб національної безпеки США".