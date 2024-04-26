НБУ до роковин Чорнобильської трагедії випустив пам'ятну монету з лелекою

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Номінал пам’ятної монети – 5 грн. Вона виготовлена з нейзильберу. Тираж – 40 тис. шт. (у тому числі 20 тис. шт. у сувенірному пакованні). Придбати її можна вже сьогодні в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Невдовзі вона також буде доступна в банках-дистриб'юторах.

Чому лелека

"Лелека чорний – рідкісний птах, який став одним зі своєрідних символів відродження життя в Чорнобильській зоні. Це один із двох видів лелек, що зустрічається у фауні України. Оселяється переважно біля лісових озер чи лісових боліт. На відміну від білого лелеки, цей птах – дуже обережний та намагається уникати людей, тому представників його виду побачити можна дуже рідко", - пояснили в НБУ й зазначили, що це червонокнижний вид лелеки, який також охороняється Бернською і Боннською конвенціями.

Водночас його популяція на території Чорнобильського заповідника зростає, що вочевидь означає відновлення екосистеми регіону.

Як виглядає монета

На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лелеку чорного, над яким угорі – пташенята в гнізді.

На аверсі – в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.