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Еспресо - у "Білому списку" найякісніших українських онлайн-ресурсів

26 квітня, 2024 п'ятниця
14:49
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Інститут масової інформації (ІМІ) оновив список прозорих і відповідальних медіа. Сайт Еспресо традиційно перебуває у переліку видань, які дотримуються професійних стандартів та не містять джинси, мови ворожнечі, сексизму і фейків

Про це йдеться на сайті ІМІ оновив список прозорих і відповідальних медіа.

До Списку прозорих та відповідальних медіа, відомого також як Білий список найякісніших українських онлайн-медіа, у першому півріччі 2024 року ввійшли такі редакції: Суспільне, Радіо Свобода, “Українська правда”, “Бабель”, Громадське, “Тексти”, ZN.ua, “Еспресо”, “Слово і діло”, “Український тиждень”, Громадське радіо.

Такими є результати двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа, який Інститут масової інформації проводить раз на пів року. 

До переліку доєдналися п'ять нових медіа: Радіо Свобода, “Тексти”, Громадське радіо, “Український тиждень” та “Слово і діло”.

Водночас із переліку в першому півріччі 2024 року випали видання: Укрінформ, NV та “Ліга”. 

З методологією дослідження можна ознайомитися за посиланням.

На першому етапі дослідження 50 популярних українських онлайн-медіа, відібраних на основі даних попередніх моніторингів ІМІ, а також SimilarWeb та Gemius, оцінювалися на предмет наявності маніпуляцій, фейків, чорного піару. 

На другому етапі дослідження медіа, які пройшли перший етап, аналізувалися за такими критеріями: стандарти балансу, достовірності та відокремлення фактів від коментарів, наявність на ресурсах джинси, сексизму та мови ворожнечі, шкідливого контенту, а також на предмет прозорості – наявності на сайті контактів, редакційних політик, прозорості медіавласності.  

За результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на ресурсах, які ввійшли до Білого списку, в середньому становить близько 96%. У центральній стрічці новин на цих сайтах не виявлено джинси (хоча траплялися матеріали з неналежним маркуванням), мови ворожнечі, сексизму та фейків. 

Інститут масової інформації (ІМІ) – медійна громадська організація, яка працює з 1996 року. ІМІ відстоює права журналістів, аналізує медіасферу та висвітлює пов’язані з медіа події, протидіє пропаганді та дезінформації, забезпечує медіа засобами захисту для відряджень до зони бойових дій під час російсько-української війни починаючи з 2014 року. 

ІМІ робить єдиний в Україні моніторинг свободи слова та список якісних і відповідальних онлайн-медіа, документує медійні злочини Росії у війні проти України. ІМІ має представників у 20 регіонах України та мережу хабів “Медіабаза” для безперебійної підтримки журналістів. Серед партнерів ІМІ – “Репортери без кордонів” та Freedom House, організація входить до мережі Міжнародної організації із захисту свободи слова (IFEX).

Теги:
Суспільство
еспресо
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