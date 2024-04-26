У Китаї заявили про зростання "негативних факторів" у відносинах зі США
Міністр закордонних справ Ван Ї попередив держсекретаря США Ентоні Блінкена про зростання "негативних факторів" між найбільшими економіками світу
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що міністр закордонних справ Китаю звинуватив США у вживанні "нескінченних заходів для придушення економіки Китаю".
"Це не чесна конкуренція, а стримування - і це не усуває ризики, а створює їх", - додав він.
Водночас китайський міністр сказав, що відносини між Китаєм і США починають стабілізуватися. Але негативні фактори у відносинах все ще наростають.
Натомість Блінкен наголосив на необхідності діалогу, назвавши двосторонні відносини з Китаєм "найважливішими": "Я з нетерпінням чекаю, щоб у цих дискусіях було дуже чітко, дуже прямо сказано щодо сфер, у яких ми маємо розбіжності, і про позицію США".
- 24 квітня Ентоні Блінкен розпочав свій триденний візит до Китаю. Мета відвідин - зміцнення двосторонніх зв’язків між країнами.
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