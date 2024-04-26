Театр Лесі Українки прибрав з репертуару вистави режисера Резніковича, який виїхав до Росії

Про це сказав в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв "Главкому".

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки не гратиме на сцені жодної з вистав, поставлених колишнім генеральним директором, художнім керівником театру Михайлом Резніковичем, який два роки тому виїхав з України до країни-агресорки.

Як заявив Карандєєв, актори, які були залучені до постановок режисера, були обурені заявами колишнього керівника, які він зробив в інтерв'ю російському пропагандисту Миколі Єфимовичу. У театрі більше не планують показувати виставу "Фальшива нота", у якій кілька років грали такі актори як Станіслав Москвін (також виїхав до Чехії з початком вторгнення), Дмитро Савченко, Олег Замятін, Олег Савкін, Олександр Хорошко, Андрій Коваленко та інші. Також театр відмовляється від вистав "У полоні пристрастей (Камінний господар)", "Насмішкувате моє щастя", "Оголена зі скрипкою" та інших.

Як уточнив т.в.о. міністра культури, з сайту театру вже прибрали всі назви, пов'язані з Резніковичем.

Два тижні тому на пропагандистському YouTube-каналі "БелРос" вийшло інтервʼю Михайла Резніковича, який досі є Героєм України. У розмові він заявив, що обурений "знищенням російської культури в Україні", а також похвалився тим, що понад 20 років тому отримав нагороду від Володимира Путіна. В інтервʼю Резнікович підтримував прокремлівські наративи про війну в Україні.

За інформацією Мінкульту, з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України режисер виїхав за кордон і не збирався повертатись до керування театром. Звільнення з посади відбулось за його ініціативою, наголосили у відомстві.

