Окупанти обстріляли Нікополь: серед поранених – дитина
Удень 26 квітня російська окупаційна армія здійснила артилерійський обстріл Нікополя Дніпропетровської області, внаслідок чого дістали поранення цивільні
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його даними, внаслідок артобстрілу постраждав 9-річний хлопчик.
"Дитина в стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома", - написав Лисак.
Також постраждав 42-річний чоловік.
У місті пошкоджено 4 п’ятиповерхівки та газогін. Інформація уточнюється.
- Російська армія протягом 21 квітня 8 разів атакувала Нікопольщину. Внаслідок цього постраждала жінка
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