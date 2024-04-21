РФ протягом дня 8 разів атакувала Нікопольщину: постраждала жінка

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, російський ворог скерував пʼять дронів-камікадзе та тричі обстріляв з артилерії Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку та Покровську сільські громади.

Зазначається, що унаслідок цього постраждала 47-річна жінка - вона отримала мінно-вибухові травми. Наразі жінка перебуває в лікарні, її стан оцінюють як середньої тяжкості. Також через обстріл пошкоджені адмінбудівля, пʼять приватних осель, вісім господарських споруд.