Під час повітряної тривоги на Дніпропетровщині та у Херсоні пролунали вибухи
20 квітня у східних, південних та центрально-північних областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з боку РФ
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зокрема повітряну тривогу оголошували в Києві та області, а також Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській та Вінницькій областях.
За кілька хвилин після повідомлення про загрозу балістики начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко поінформував про потужний вибух у Херсоні.
Також голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак заявив, що ворог знову атакував область. Вибухи лунали в Кам'янському районі.
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