Вранці 20 квітня у Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи

Про це повідомляє "Суспільне".

Перший вибух у Запоріжжі пролунав приблизно о 04:54.

О 04:57 "Суспільне" зазначило, що у місті пролунав повторний звук вибуху.

Водночас вибухи підтвердив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також о 6:45 Повітряні сили ЗСУ повідомили про фіксацію руху ракети на Одещину.

За кілька хвилин "Суспільне" поінформувало про вибух у місті.

Зазначимо, близько пів на п'яту ранку в командуванні Повітряних Сил ЗСУ заявили про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Військові попередили про загрозу застосування противником авіаційних засобів ураження.