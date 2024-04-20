Вранці 20 квітня у Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи
У Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи рано вранці 20 квітня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ракетних ударів
Про це повідомляє "Суспільне".
Перший вибух у Запоріжжі пролунав приблизно о 04:54.
О 04:57 "Суспільне" зазначило, що у місті пролунав повторний звук вибуху.
Водночас вибухи підтвердив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Також о 6:45 Повітряні сили ЗСУ повідомили про фіксацію руху ракети на Одещину.
За кілька хвилин "Суспільне" поінформувало про вибух у місті.
Зазначимо, близько пів на п'яту ранку в командуванні Повітряних Сил ЗСУ заявили про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Військові попередили про загрозу застосування противником авіаційних засобів ураження.
- Удень 8 квітня російська окупаційна армія завдала удару по промисловому об’єкту у Запоріжжі, внаслідок чого загинуло троє цивільних людей.
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