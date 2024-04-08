Росіяни атакувати промисловий об'єкт у Запоріжжі: є постраждалі
Вдень понеділка, 8 квітня, російська армія завдала удару по промисловому об’єкту у Запоріжжі - є постраждалі
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він заявив про те, що внаслідок російської атаки постраждали 6 людей.
"Росіяни знов вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Відомо про 6 постраждалих. Наслідки ракетної атаки уточнюються", - написав він.
Раніше, о 12:20, він писав, що у місті зафіксовано вибух.
- 5 квітня російські терористи обстріляли Запоріжжя. Унаслідок цього загинули 4 людини, 23 отримали поранення, зокрема 9-річна дитина.
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