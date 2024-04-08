Росіяни атакувати промисловий об'єкт у Запоріжжі: є постраждалі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він заявив про те, що внаслідок російської атаки постраждали 6 людей.

"Росіяни знов вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Відомо про 6 постраждалих. Наслідки ракетної атаки уточнюються", - написав він.

Раніше, о 12:20, він писав, що у місті зафіксовано вибух.