Росія обстріляла Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та поранені

Близько 15:00 Повітряні сили попереджали про загрозу балістики та активність Ту-22м3 в акваторії Чорного моря.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу загинули двоє мирних людей - жінка та чоловік. Поранено - шість, серед них 9-річний хлопчик та його 36-річна мама. Усі постраждалі перебувають у лікарні, двоє - у важкому стані.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок, гуртожиток та заклад торгівлі.

Фото: Іван Федоров

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