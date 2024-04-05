Росія обстріляла Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та поранені
У п'ятницю, 5 квітня, російські терористи обстріляли Запоріжжя
Близько 15:00 Повітряні сили попереджали про загрозу балістики та активність Ту-22м3 в акваторії Чорного моря.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу загинули двоє мирних людей - жінка та чоловік. Поранено - шість, серед них 9-річний хлопчик та його 36-річна мама. Усі постраждалі перебувають у лікарні, двоє - у важкому стані.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок, гуртожиток та заклад торгівлі.
Фото: Іван Федоров
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.81 Купівля 38.81Продаж 39.34
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе