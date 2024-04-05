На Запоріжжі внаслідок обстрілу поранено журналістку Ольгу Звонарьову

Про це повідомляє Укрінформ.

Кореспондентку Укрінформу Ольгу Звонарьову поранено в ногу. Станом на 18:15 журналістка перебуває в операційній.

"Був обстріл, і до нас прилетіло. Все відбулося на моїх очах", - заявив фотокореспондент Дмитро Смольєнко.

В інформаційному агенстві наголосили, що за час повномасштабної війни Ольга Звонарьова ти Дмитро Смольєнко підготували сотні репортажів з гарячих точок регіону.