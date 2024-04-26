У Німеччині заявили, що збірну України посилено охоронятимуть на Євро-2024

Про це заявила федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Вона наголосила, що на Чемпіонаті Європи сили безпеки будуть "захищати всі команди, вболівальників і гостей - і особливо, звісно, українську команду: ми робимо все можливе, щоб убезпечити їх в Німеччині, тут діятимуть ще вищі заходи безпеки".

Німецькі ЗМІ зазначають, що на тлі російсько-української війни східноєвропейці вважаються надзвичайно вразливими під час перебування на ЧЄ.

За словами Фезер, захист і боротьба з усіма "мислимими небезпеками" є пріоритетом у роботі її відомства.

"Це одна з найбільших футбольних подій у світі, яка відбувається в особливо напруженій політичній ситуації. Це передбачає багато викликів", - резюмувала чиновниця.