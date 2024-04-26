У Німеччині заявили, що збірну України посилено охоронятимуть на Євро-2024
Німецькі органи безпеки посилено охоронятимуть збірну України під час участі в Чемпіонаті Європи з футболу, який відбуватиметься з 14 червня по 14 липня у ФРН
Про це заявила федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.
Вона наголосила, що на Чемпіонаті Європи сили безпеки будуть "захищати всі команди, вболівальників і гостей - і особливо, звісно, українську команду: ми робимо все можливе, щоб убезпечити їх в Німеччині, тут діятимуть ще вищі заходи безпеки".
Німецькі ЗМІ зазначають, що на тлі російсько-української війни східноєвропейці вважаються надзвичайно вразливими під час перебування на ЧЄ.
За словами Фезер, захист і боротьба з усіма "мислимими небезпеками" є пріоритетом у роботі її відомства.
"Це одна з найбільших футбольних подій у світі, яка відбувається в особливо напруженій політичній ситуації. Це передбачає багато викликів", - резюмувала чиновниця.
- Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня по 14 липня. Україна зіграє у групі E, де її суперниками будуть Бельгія, Словаччина та Румунія.
- За прогнозами букмекерів, наша збірна займає 11-ту позицію в рейтингу потенційних переможців Євро-2024.
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