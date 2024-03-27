Євро-2024: хто зіграє на ЧЄ, який вигляд мають групи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Останні путівки на Євро-2024 вибороли Україна, Польща та Грузія. Чемпіонат Європи з футболу пройде з 14 червня по 14 липня у Німеччині.

Усі групи Євро-2024:

Група A: Німеччина, Угорщина, Шотландія, Швейцарія

Група B: Іспанія, Албанія, Хорватія, Італія

Група C: Англія, Данія, Словенія, Сербія

Група D: Франція, Австрія, Нідерланди, Польща

Група E: Бельгія, Румунія, Словаччина, УКРАЇНА

Група F: Португалія, Туреччина, Чехія, Грузія

В 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з шести груп Євро-2024, а також чотири найкращі володарі третіх місць.