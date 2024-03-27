Євро-2024: хто зіграє на ЧЄ, який вигляд мають групи
У вівторок, 26 березня, були розіграні 3 останні путівки на Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Останні путівки на Євро-2024 вибороли Україна, Польща та Грузія. Чемпіонат Європи з футболу пройде з 14 червня по 14 липня у Німеччині.
Усі групи Євро-2024:
Група A: Німеччина, Угорщина, Шотландія, Швейцарія
Група B: Іспанія, Албанія, Хорватія, Італія
Група C: Англія, Данія, Словенія, Сербія
Група D: Франція, Австрія, Нідерланди, Польща
Група E: Бельгія, Румунія, Словаччина, УКРАЇНА
Група F: Португалія, Туреччина, Чехія, Грузія
В 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з шести груп Євро-2024, а також чотири найкращі володарі третіх місць.
- Увечері вівторка, 26 березня, збірна Грузії обіграла Грецію в серії післяматчевих пенальті та вийшла на Євро-2024.
-
Матч Україна - Ісландія завершився з рахунком 2:1 на користь нашої збірної. Голи у ворота ісландців забили Віктор Циганков та Михайло Мудрик, Георгій Судаков віддав два асисти.
-
Збірна Польщі у серії пенальті перемогла Уельс.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.03 Купівля 39.03Продаж 39.55
- EUR Купівля 42.28Продаж 43.05
- Актуальне
- Важливе