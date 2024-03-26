Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Україна обіграла Ісландію та вийшла на Євро-2024

Україна обіграла Ісландію та вийшла на Євро-2024

26 березня, 2024 вiвторок
23:36
Футбол Україна - Ісландія

У вівторок, 26 березня, збірна України перемогла Ісландію у фінальному матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь збірної України. Голи у ворота Ісландії забили Віктор Циганков та Михайло Мудрик, Георгій Судаков віддав два асисти. 

Ісландія вийшла вперед на 30-й хвилині зустрічі. Альберт Гудмундссон отримав м'яч неподалік штрафного майданчика, накрутив одразу декількох гравців збірної України, розвернувся та з межі карного майданчика точно пробив по воротах. Андрій Лунін не зміг дотягнутись до м'яча.

Збірна Ісландії

Фото: Getty Images

Україна відповіла на пропущений гол наприкінці першого тайму. Роман Яремчук отримав м'яч від Віктора Циганкова та ударом в один дотик відправив м'яч у ворота Ісландії. Проте арбітр скасував цей гол через офсайд. 

Збірна України гарно розпочала другий тайм. Вже на 54-й хвилині Георгій Судаков віддав розкішну передачу на Циганкова. Віктор змістився з правого флангу в центр та з лінії карного майданчика пробив у дальній кут воріт - 1:1.

Володимир Бражко і Віктор Циганков, збірна України

Фото: Getty Images

На 84-й хвилині українці провели вражаючу комбінацію "віялом" з правого флангу, Циганков транзитом через Судакова доправив м'яч Мудрику, який з лінії карного майданчика вразив ворота Ісландії та вивів Україну вперед - 2:1.

На Євро-2024 команда зіграє у групі E. Суперники - Бельгія, Румунія та Словаччина. Чемпіонат Європи з футболу пройде з 14 червня по 14 липня у Німеччині. 

Михайло Мудрик, збірна України

Фото: Getty Images

Євро-2024

Кваліфікація. Фінал плей-офф

26 березня

Україна - Ісландія 2:1

Голи: Циганков, 54, Мудрик, 84 - Альберт Гудмундссон, 30Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Бражко, Малиновський (Зінченко, 64), Судаков, Мудрик, Циганков (Таловєров, 88), Яремчук (Довбик, 72).

Ісландія: Вальдімарссон, Торарінсон (Фіннссон, 64), Гретарссон, Інгасон, Паульссон, Траустасон, Гаральдсон (Андерсон, 87), Торстейнссон (Еллертссон, 87), Гудмундссон, Гудмундссон, Гудйонсен (Оскарссон, 64).

Попередження: Малиновський, 42, Зінченко, 90+2 - Гаральдссон, 21, Інгасон, 57, Гудмундссон, 90

Збірна України

Фото: Getty Images

Виступи збірної України у відборі на Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня обіграла Боснію і Герцеговину (2:1), переможні м'ячі забили Роман Яремчук і Артем Довбик.

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів. 

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.

Теги:
Спорт
Збірна України
Ісландія
Євро-2024
Результати футбольних матчів
Читайте також:
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану
23 березня, 2024 субота
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану, які готували замах на керівництво країни
Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Ісландія
26 березня, 2024 вiвторок
Україна - Ісландія 2:1: онлайн-трансляція фіналу плей-офф Євро-2024
ракета "Циркон"
25 березня, 2024 понедiлок
У Defense Express назвали час, за який ракета "Циркон" може долітати з Криму до Києва
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.03
    Купівля 39.03
    Продаж 39.55
  • EUR
    Купівля 42.28
    Продаж 43.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
27 березня
00:58
Сергій Ребров
"Усі заслуговують на цю перемогу – і фани, і наші ЗСУ, і наша збірна": Ребров прокоментував вихід збірної України на Євро-2024
00:57
контрабандна деревина
Білоруську підсанкційну деревину експортують у Польщу під виглядом казахстанської, – розслідування
00:53
Оновлено
У США обвалився міст після того, як в нього врізалося судно
У США вантажне судно протаранило опору моста: автівки з людьми впали у воду, є загиблі
00:47
Інфографіка
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: хто зіграє на ЧЄ, який вигляд мають групи
00:38
Збірна Польщі
Польща по пенальті перемогла Уельс і стала останнім учасником Євро-2024
00:31
Угорщина не поновить забору на імпорт українського меду, попри протести місцевих бджолярів
00:11
обстріл, ППО
Росіяни повідомляють, начебто збили 18 повітряних цілей на підльоті до Білгорода
2024, вiвторок
26 березня
23:59
Збірна України
"Українці є і будуть!": Зеленський відреагував на вихід збірної України на Євро-2024
23:56
Світовий банк
Рада директорів Світового банку схвалила рішення виділити Україні $1,5 млрд: на що підуть гроші
23:36
Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Ісландія
Україна - Ісландія 2:1: онлайн-трансляція фіналу плей-офф Євро-2024
23:31
Оновлено
Курган Дід у Маріуполі
Окупанти в Маріуполі знищують унікальний курган Дід. Прокуратура почала розслідування
23:21
українські полонені
Місія ООН зафіксувала дані про страту військами РФ 32 українських військовополонених за три місяці
23:09
Міністерство оборони України
У Варшаві запрацювала Коаліція бронетехніки на підтримку України
23:05
Олександр Литвиненко
Новий секретар РНБО: що відомо про Олександра Литвиненка
22:41
Оновлено
Україна_Польща
Міністр сільського господарства Польщі анонсував зустріч з українським колегою "в незвичному форматі"
22:37
Президент України Володимир Зеленський
"Дипломатичний борт Зеленського вивіз з Аргентини 300 кг кокаїну": російські фейки за 26 березня
22:11
На фото: Логотип Євробачення-2024
Стало відомо, під яким номером виступлять на Євробаченні-2024 Alyona Alyona & Jerry Heil
21:48
Серія пенальті Грузія - Греція
Грузія перемогла Грецію по пенальті та вийшла на Євро-2024
21:38
Зеленський обговорив із парламентарями Естонії використання заморожених активів РФ
21:30
Аналітика
Сергій Згурець
Аналіз наступальних дій противника, втрати на фронті та ситуація на Авдіївському напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:21
збірна України, Віктор Циганков
Україна - Ісландія: букмекери дали остаточний прогноз на фінал плей-офф Євро-2024
21:17
Rheinmetall
Євросоюз виділив Rheinmetall €130 млн для збільшення виробництва боєприпасів
20:55
САУ CAESAR
Франція обіцяє найближчим часом доставити в Україну 78 САУ Caesar
20:45
Ексклюзив
Володимир Ар'єв
Законопроєкт Безуглої про покарання за іноземні контакти буде приводом зупинити переговори про вступ України в ЄС, - Ар'єв
20:24
СБУ та НАБУ затримали депутатів Сумської облради, які пропонували керівництву міста $100 тис. хабаря
Пропонували військовому керівництву міста $100 тис. хабаря: СБУ та НАБУ затримали депутатів Сумської облради
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Актуальний Орвелл. Війна де-юре і де-факто
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 762-го дня війни: ВМС підтвердили ураження ще двох кораблів РФ, Україна отримала новий транш від МВФ
19:53
Володимир Путін
В оточенні Путіна не погоджуються з наративом про причетність України до теракту в Москві, - Bloomberg
19:48
Оновлено
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
"Очікую зміцнення стратегічних можливостей": Зеленський змінив секретаря РНБО та голову Служби зовнішньої розвідки
19:40
Бердянськ
Після теракту в Підмосков'ї до патрулювання Бердянська окупанти залучили росгвардію, - очільниця МВА Галіціна
19:28
ЗСУ, війна
Протягом доби росіяни 21 раз атакували ЗСУ на Новопавлівському напрямку та 27 разів - на всіх інших
19:12
Ексклюзив
ракета Нептун
Defence Express: українську ракету "Нептун" глобально модернізували, вона уразила ціль у бухті Севастополя
19:11
дрон, БПЛА
Через брак європейських комплектуючих окупанти не можуть виготовити заплановану кількість БПЛА, - Спротив
19:09
На фото: Алан Бадоєв
Бадоєв обурився, що його фільм "Довга Доба" не номінували на "Золоту дзиґу"
19:01
Марʼяна Безугла
Євродепутатка фон Крамон розкритикувала законопроєкт Безуглої та Третьякової про покарання за "неуповноважене представництво України"
18:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:36
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Найбільш закритий завжди": українська чемпіонка Шатернікова пояснила, чому Ломаченко мало говорить про війну
18:30
діти війна
Росія на ТОТ залучила понад 100 тис. дітей до пропагандистських організацій, - громадські активісти
18:13
"Дюна:Частина друга"
Касові збори франшизи Дені Вільнева "Дюна" перевищили $1 млрд у світовому прокаті
18:04
OPINION
Михайло Басараб
Що здобув Путін після теракту в підмосковному "Крокус Сіті"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV