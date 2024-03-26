Україна обіграла Ісландію та вийшла на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь збірної України. Голи у ворота Ісландії забили Віктор Циганков та Михайло Мудрик, Георгій Судаков віддав два асисти.

Ісландія вийшла вперед на 30-й хвилині зустрічі. Альберт Гудмундссон отримав м'яч неподалік штрафного майданчика, накрутив одразу декількох гравців збірної України, розвернувся та з межі карного майданчика точно пробив по воротах. Андрій Лунін не зміг дотягнутись до м'яча.

Фото: Getty Images

Україна відповіла на пропущений гол наприкінці першого тайму. Роман Яремчук отримав м'яч від Віктора Циганкова та ударом в один дотик відправив м'яч у ворота Ісландії. Проте арбітр скасував цей гол через офсайд.

Збірна України гарно розпочала другий тайм. Вже на 54-й хвилині Георгій Судаков віддав розкішну передачу на Циганкова. Віктор змістився з правого флангу в центр та з лінії карного майданчика пробив у дальній кут воріт - 1:1.

Фото: Getty Images

На 84-й хвилині українці провели вражаючу комбінацію "віялом" з правого флангу, Циганков транзитом через Судакова доправив м'яч Мудрику, який з лінії карного майданчика вразив ворота Ісландії та вивів Україну вперед - 2:1.

На Євро-2024 команда зіграє у групі E. Суперники - Бельгія, Румунія та Словаччина. Чемпіонат Європи з футболу пройде з 14 червня по 14 липня у Німеччині.

Фото: Getty Images

Євро-2024

Кваліфікація. Фінал плей-офф

26 березня

Україна - Ісландія 2:1

Голи: Циганков, 54, Мудрик, 84 - Альберт Гудмундссон, 30Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Бражко, Малиновський (Зінченко, 64), Судаков, Мудрик, Циганков (Таловєров, 88), Яремчук (Довбик, 72).

Ісландія: Вальдімарссон, Торарінсон (Фіннссон, 64), Гретарссон, Інгасон, Паульссон, Траустасон, Гаральдсон (Андерсон, 87), Торстейнссон (Еллертссон, 87), Гудмундссон, Гудмундссон, Гудйонсен (Оскарссон, 64).

Попередження: Малиновський, 42, Зінченко, 90+2 - Гаральдссон, 21, Інгасон, 57, Гудмундссон, 90

Фото: Getty Images

Виступи збірної України у відборі на Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня обіграла Боснію і Герцеговину (2:1), переможні м'ячі забили Роман Яремчук і Артем Довбик.

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.