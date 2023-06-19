Україна перемогла Мальту в кваліфікації Євро-2024
19 червня у Трнаві збірна Україні у відбірковому матчі Євро-2024 переграла команду Мальти
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України отримала шанс вийти вперед на 52-й хвилині. Андрій Ярмоленко пробивав пенальті, але не використав можливість та влучив у поперечину.
За 20 хвилин команда Сергія Реброва заробила право на ще один одинадцятиметровий. Цього разу до позначки підійшов Віктор Циганков, який переграв голкіпера та вивів свою команду вперед.
У підсумку його гол виявився вирішальним. Україна перемогла Мальту 1:0, набрала 6 очок та залишилася на другому місці в турнірній таблиці. Лідирує з 9 пунктами Англія. Північна Македонія та Італія мають по 3 бали та зіграють сьогодні о 21:45 у Скоп'є. Мальта не набрала жодного очка та йде в групі C останньою.
Еспресо провів текстовий онлайн гри Україна - Мальта.
Євро-2024. Кваліфікація
Група С
19 червня
Україна - Мальта 1:0
Гол: Циганков, 72 (пен.)
Україна: Трубін, Конопля, Кривцов, Забарний, Матвієнко (Миколенко, 46), Ярмоленко (Сидорчук, 81), Степаненко, Малиновський (Буяльський, 63), Судаков, Циганков (Сваток, 90+5), Ванат (Довбик, 63)
Мальта: Бонелло (Грек, 45+3) , Мускат, С. Борг, Ж. Борг (Дегабріеле, 87), Мбонг, Яннік, Гійомьє, Теума (Грех, 87), Камензулі, Джонс (Дімек, 62), Нвоко (Сатаріано, 46)
Попередження: Ванат, 43, Ж. Борг, 51, Малиновський, 58, С. Борг 70
Нереалізований пенальті: Ярмоленко, 52
- 26 березня, у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу збірна України поступилася у Лондоні Англії з рахунком 2:0.
- 16 червня у 3-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України переграла Північну Македонію з рахунком 3:2.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе