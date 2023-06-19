Україна перемогла Мальту в кваліфікації Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України отримала шанс вийти вперед на 52-й хвилині. Андрій Ярмоленко пробивав пенальті, але не використав можливість та влучив у поперечину.

За 20 хвилин команда Сергія Реброва заробила право на ще один одинадцятиметровий. Цього разу до позначки підійшов Віктор Циганков, який переграв голкіпера та вивів свою команду вперед.

У підсумку його гол виявився вирішальним. Україна перемогла Мальту 1:0, набрала 6 очок та залишилася на другому місці в турнірній таблиці. Лідирує з 9 пунктами Англія. Північна Македонія та Італія мають по 3 бали та зіграють сьогодні о 21:45 у Скоп'є. Мальта не набрала жодного очка та йде в групі C останньою.

Еспресо провів текстовий онлайн гри Україна - Мальта.

Євро-2024. Кваліфікація

Група С

19 червня

Україна - Мальта 1:0

Гол: Циганков, 72 (пен.)

Україна: Трубін, Конопля, Кривцов, Забарний, Матвієнко (Миколенко, 46), Ярмоленко (Сидорчук, 81), Степаненко, Малиновський (Буяльський, 63), Судаков, Циганков (Сваток, 90+5), Ванат (Довбик, 63)

Мальта: Бонелло (Грек, 45+3) , Мускат, С. Борг, Ж. Борг (Дегабріеле, 87), Мбонг, Яннік, Гійомьє, Теума (Грех, 87), Камензулі, Джонс (Дімек, 62), Нвоко (Сатаріано, 46)

Попередження: Ванат, 43, Ж. Борг, 51, Малиновський, 58, С. Борг 70

Нереалізований пенальті: Ярмоленко, 52