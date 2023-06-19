Україна - Мальта: де та коли дивитися матч відбору Євро-2024
19 червня у Трнаві збірна України зустрічається у кваліфікації Євро-2024 з національної командою Мальти
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна прийматиме Мальту в словацькому місті Трнава. Матч розпочнеться о 19:00, наживо його покажуть Megogo та регіональні телеканали Суспільного.
Збірна України розпочала відбір з поразки від Англії (0:2) та перемоги над Північною Македонією (3:2). Мальта поступилася македонцям (1:2), італійцям (0:2) та англійцям (0:4).
Україна має 3 очка та займає у групі С друге місце. Команда Сергія Реброва випереджає за додатковими показниками Італію та Північну Македонію, які також мають по 3 пункти. Мальта не набрала жодного балу. Очолює турнірну таблицю з 9 очками Англія.
Євро-2024
Кваліфікація
Група С
4-й тур
Україна - Мальта
19 червня
Трнава, Словаччина
Стадіон Антона Малатінскего
Початок - 19:00
Пряма трансляція на Megogo та регіональних телеканалах Суспільного
- 26 березня, у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу збірна України поступилася у Лондоні Англії з рахунком 2:0.
- 16 червня у 3-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України переграла Північну Македонію з рахунком 3:2. Еспресо провів текстову онлайн-трансляцію.
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