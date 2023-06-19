Україна - Мальта: де та коли дивитися матч відбору Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україна прийматиме Мальту в словацькому місті Трнава. Матч розпочнеться о 19:00, наживо його покажуть Megogo та регіональні телеканали Суспільного.

Збірна України розпочала відбір з поразки від Англії (0:2) та перемоги над Північною Македонією (3:2). Мальта поступилася македонцям (1:2), італійцям (0:2) та англійцям (0:4).

Україна має 3 очка та займає у групі С друге місце. Команда Сергія Реброва випереджає за додатковими показниками Італію та Північну Македонію, які також мають по 3 пункти. Мальта не набрала жодного балу. Очолює турнірну таблицю з 9 очками Англія.

Євро-2024

Кваліфікація

Група С

4-й тур

Україна - Мальта

19 червня

Трнава, Словаччина

Стадіон Антона Малатінскего

Початок - 19:00

Пряма трансляція на Megogo та регіональних телеканалах Суспільного