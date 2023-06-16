У п'ятницю, 16 червня, збірна України зустрічається у Скоп'є з Північною Македонією в матчі кваліфікації Євро-2024. Еспресо проведе текстовий онлайн гри. Початок - 21:45

Збірна України розпочала відбір чемпіонату Європи 26 березня з поразки від Англії - 0:2. Діями національної команди у цій грі керував виконувач обов'язків головного тренера Руслан Ротань.

На гру проти Північної Македонії українців виведе новий головний тренер Сергій Ребров, якого 7 червня призначили на посаду. В дебютній грі під його орудою Україна 12 червня у Бремені зіграла внічию 3:3 з Німеччиною.

Північна Македонія розпочала кваліфікацію з перемоги над Мальтою - 2:1.

Україна та Північна Македонія раніше зустрічалися п'ять разів. Українці виграли чотири рази, в одній зустрічі було зафіксовано нічию. Востаннє команди грали у червні 2021 року на груповому раунді фінальної частини ЧЄ. Наші футболісти здобули перемогу 2:1.