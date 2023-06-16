Північна Македонія - Україна: онлайн-трансляція відбіркового матчу Євро-2024
У п'ятницю, 16 червня, збірна України зустрічається у Скоп'є з Північною Македонією в матчі кваліфікації Євро-2024. Еспресо проведе текстовий онлайн гри. Початок - 21:45
Збірна України розпочала відбір чемпіонату Європи 26 березня з поразки від Англії - 0:2. Діями національної команди у цій грі керував виконувач обов'язків головного тренера Руслан Ротань.
На гру проти Північної Македонії українців виведе новий головний тренер Сергій Ребров, якого 7 червня призначили на посаду. В дебютній грі під його орудою Україна 12 червня у Бремені зіграла внічию 3:3 з Німеччиною.
Північна Македонія розпочала кваліфікацію з перемоги над Мальтою - 2:1.
Україна та Північна Македонія раніше зустрічалися п'ять разів. Українці виграли чотири рази, в одній зустрічі було зафіксовано нічию. Востаннє команди грали у червні 2021 року на груповому раунді фінальної частини ЧЄ. Наші футболісти здобули перемогу 2:1.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.82
Купівля 36.82Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 40.89
- Актуальне
- Важливе