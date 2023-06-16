Збірна України здійснила камбек і перемогла Північну Македонію у відборі на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч проходив у Скоп'є на стадіоні "Тоше Проескі". Зустріч закінчилась з рахунком 3:2 на користь України.

На 31-й хвилині арбітр поставив пенальті у ворота збірної України після того, як Микола Матвієнко зіграв рукою у штрафній. Еніс Барді з одинадцятиметрової позначки розвів Трубіна та м'яч по різних кутах і вивів Північну Македонію вперед.

Через декілька хвилин Еліф Ельмас фантастично пробив з-за меж карного майданчика і ефектно закрутив м'яч у дальню праву дев'ятку. Перший тайм закінчився з рахунком 2:0 на користь македонців.

Фото: Reuters

Україна зуміла показати характер у другому таймі! На 62-й хвилині Віктор Циганков подав кутовий, а Ілля Забарний виграв верхову боротьбу та головою відправив м'яч у ворота.

Зрівняти рахунок вдалось на 68-й хвилині. Михайло Мудрик показав фантастичну швидкість, обіграв кількох суперників та відпасував під удар Юхиму Коноплі, який потужним ударом низом увігнав м'яч у сітку - 2:2.

Віктор Циганков і Михайло Мудрик - цей дует став ключовим сьогодні. На 83-й хвилині Мудрик виконав феноменальну подачу, яку головою замкнув Циганков - 3:2 - переможний м'яч.

Фото: Reuters

Після фінального свистка македонці не зуміли приховати емоції після втраченої перемоги. Ледь не сталась бійка, у гравців Північної Македонії були претензії до Андрія Ярмоленка та Віталія Миколенка.

У турнірній таблиці групи C збірна України та Північна Македонія ділять 2-4 позицію з Італією, у команд по 3 бали за 2 матчі.

Лідером відбіркової групи є Англія, яка набрала 9 балів за 3 матчі. Мальта програла усі поєдинки - 0 набраних балів.

Євро-2024

Кваліфікація. 3-й тур

16 червня

Північна Македонія - Україна 2:3

Голи: Барді, 31 (пен.), Ельмас, 39 - Забарний, 63, Конопля, 67, Циганков, 83

Вилучення: Мусліу, 67 (Північна Македонія)

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Рістовскі, Зайков, Мушлю, Аліоскі, Бардхі, Адемі (Атанасов, 65), Ашковскі (Брдаровскі, 65), Трайковскі (Дорієв, 75), Нестеровскі (Рістовскі, 65), Ельмас.

Україна: Трубін, Тимчик (Конопля, 46), Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко (Малиновський, 66), Циганков (Зубков, 90+3), Мудрик (Сидорчук, 90), Довбик (Ванат, 46).

Попередження: Рістовскі, 8, Мусліу, 55 - Довбик, 45+1

Фото: Reuters