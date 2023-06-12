Україна зіграла внічию з Німеччиною в дебютному матчі Реброва
12 червня у Бремені збірна України зіграла внічию з Німеччиною у першому матчі Сергія Реброва на посаді головного тренера національної команди
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Для збірної України гра у Бремені стала першою під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва. Він замінив на цій посаді Руслана Ротаня, під орудою якого національна команда розпочала відбір Євро-2024 та програла у стартовому матчі Англії (0:2). Для збірної Німеччини матч з Україною був 1000-м в історії.
Збірна України невдало розпочала матч та пропустила вже на 6-й хвилині, коли забив Ніклас Фуллькруг. Попри це, на перерву команда Сергія Реброва пішла з перевагою у рахунку. На 19-й хвилині забив Віктор Циганков. Ще за 4 хвилини Антоніо Рюдігер після удару Михайла Мудрика відправив м'яч у свої ворота.
Невдовзі після перерви Циганков зробив дубль та перетворив становище господарів поля на ще складніше.
Німеччина не здалася та зуміла зрівняти рахунок. Кай Гаверц на 83-й хвилині скоротив відставання, а у компенсований час заробив пенальті. Одинадцятиметровий реалізував Йозуа Кімміх.Збірна України зіграла з Німеччиною внічию 3:3.
Наступні дві гри збірна України проведе у кваліфікації Євро-2024. 16 червня команда Реброва зустрінеться у Скоп'є з Північною Македонією, а 19 червня зіграє у словацькій Трнаві проти Мальти. Також суперником наших футболістів по кваліфікації є Італія.
Товариський матч
12 червня
Бремен, Німеччина
Німеччина - Україна 3:3
Голи: Фуллькруг, 6, Гаверц, 83, Кімміх, 90+1 (пен.) - Циганков, 19, 56, Рюдігер, 23 (авт.)
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7 червня Сергія Реброва призначили новим головним тренером збірної України.
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