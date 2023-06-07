Реброва призначили головним тренером збірної України з футболу
У середу, 7 червня, Сергія Реброва призначили новим головним тренером збірної України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сергій Ребров підписав з Українською асоціацією футболу контракт на три роки. Він замінив у збірній України в. о. головного тренера Руслана Ротаня, під керівництвом якого національна команда розпочала відбір Євро-2024 та програла у стартовому матчі Англії (0:2).
Останнім місцем роботи Реброва був "Аль-Айн" з ОАЕ. Також він у 2014-2017 роках тренував київське "Динамо", очолював "Аль-Аглі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".
Збірна України 12 червня зіграє у Бремені товариський матч проти Німеччини. У кваліфікацій Євро-2024 наша команда 16 червня зустрінеться у Скоп'є з Північною Македонією, а 19 червня зіграє у словацькій Трнаві проти Мальти. Також суперником наших футболістів по кваліфікації є Італія.
- 26 травня було оприлюднено склад збірної України на червневі матчі.
- 27 травня Сергій Ребров заявив, що залишає посаду головного тренера "Аль-Айна" з ОАЕ.
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