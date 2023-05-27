Ребров оголосив, що йде з "Аль-Айна"
Головний тренер арабського "Аль-Айна" Сергій Ребров оголосив, що покидає свою посаду
Про це повідомляє офіційний твіттер "Аль-Айна".
Сергій Ребров заявив про своє рішення після поразки у фіналі Кубка Ліги ОАЕ. За словами українця, це його останній матч в "Аль-Айні".
Ребров очолив команду з ОАЕ у 2021 році. Під його керівництвом команда виграла чемпіонат та Кубок ОАЕ.
- 17 квітня повідомлялося, що Сергій Ребров досяг домовленості з УАФ про призначення головним тренером збірної України.
- 24 квітня Міністерство молоді та спорту дозволило збірній України продовжити виступи у кваліфікації Євро-2024, попри виступ у відборі Білорусі.
- 24 квітня стало відомо, що збірна Німеччини проведе 1000-у гру в своїй історії 12 червня у Бремені проти України.
- Президент УАФ Андрій Павелко анонсував, що до наступних матчів кваліфікації Євро-2024 збірну готуватиме новий головний тренер.
- 26 травня УАФ оголосила склад збірної України на товариський матч проти Німеччини (12 червня) та поєдинки у відборі на Євро-2024 - проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).
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