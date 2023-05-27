Ребров оголосив, що йде з "Аль-Айна"

Про це повідомляє офіційний твіттер "Аль-Айна".

Сергій Ребров заявив про своє рішення після поразки у фіналі Кубка Ліги ОАЕ. За словами українця, це його останній матч в "Аль-Айні".

Ребров очолив команду з ОАЕ у 2021 році. Під його керівництвом команда виграла чемпіонат та Кубок ОАЕ.