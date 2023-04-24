Про це повідомив президента Української асоціації футболу Андрій Павелко у facebook.

За його словами, УАФ отримала від Мінмолодьспорту роз'яснення, згідно з яким збірна України продовжить виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024.

"Враховуючи рішення виконкому УЄФА від 27.05.2022 щодо розведення українських та білоруських футбольних команд при жеребкуванні міжнародних змагань під егідою організації, структурні підрозділи Мінмолодьспорту будуть здійснювати моніторинг участі українських команд в міжнародних змаганнях, в яких братимуть участь і білоруські команди. В разі виявлення фактів можливих випадків очних зустрічей українських та білоруських футбольних команд, мають бути задіяні вимоги пункту 1 згаданого наказу Мінмолодьспорту", - йдеться у роз'ясненні.

Павелко додав, що також немає жодних перешкод для виступів молодіжної збірної України у фінальній частині Євро-2023.