Євро-2024: Мінмолодьспорту ухвалило рішення щодо подальшої участі збірної України у відборі
Міністерство молоді та спорту дозволило збірній України з футболу продовжити виступи у кваліфікації Євро-2024, попри виступ у відборі Білорусі
Про це повідомив президента Української асоціації футболу Андрій Павелко у facebook.
За його словами, УАФ отримала від Мінмолодьспорту роз'яснення, згідно з яким збірна України продовжить виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024.
"Враховуючи рішення виконкому УЄФА від 27.05.2022 щодо розведення українських та білоруських футбольних команд при жеребкуванні міжнародних змагань під егідою організації, структурні підрозділи Мінмолодьспорту будуть здійснювати моніторинг участі українських команд в міжнародних змаганнях, в яких братимуть участь і білоруські команди. В разі виявлення фактів можливих випадків очних зустрічей українських та білоруських футбольних команд, мають бути задіяні вимоги пункту 1 згаданого наказу Мінмолодьспорту", - йдеться у роз'ясненні.
Павелко додав, що також немає жодних перешкод для виступів молодіжної збірної України у фінальній частині Євро-2023.
- 17 квітня у Мінмолодьспорту заявили, що збірна України продовжить участь у кваліфікації Євро-2024, попри заборону Мінмолодьспорту на участь в турнірах, де виступають атлети з РФ та Білорусі.
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