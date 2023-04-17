Про це в етері національного телемарафону заявив заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

За його словами, збірна України у відборі Євро-2024 виступає в різних з Білоруссю групах, тому наказ Міністерства молоді та спорту не стосується національної команди з футболу.

"Що стосується збірної по футболу, то зі збірною Білорусі це окремий груповий турнір. Станом на сьогодні ми не розглядаємо питання заборони їм участі у відбірковому турнірі", — сказав Бідний.

Україна виступає у кваліфікації Євро-2024 в групі С з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою. Білорусь грає в групі I зі Швейцарією, Румунією, Ізраїлем, Косовим та Андоррою.

Збірну Росії відсторонили від кваліфікації чемпіонату Європи-2024 та участі в єврокубках.