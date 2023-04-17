Україна не зніматиметься з Євро-2024 через заборону на участь в турнірах за участю спортсменів з РФ та Білорусі, - Мінмолодьспорту
Збірна України з футболу продовжить участь у кваліфікації Євро-2024, попри заборону Мінмолодьспорту на участь в турнірах, де виступають атлети з РФ та Білорусі
Про це в етері національного телемарафону заявив заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.
За його словами, збірна України у відборі Євро-2024 виступає в різних з Білоруссю групах, тому наказ Міністерства молоді та спорту не стосується національної команди з футболу.
"Що стосується збірної по футболу, то зі збірною Білорусі це окремий груповий турнір. Станом на сьогодні ми не розглядаємо питання заборони їм участі у відбірковому турнірі", — сказав Бідний.
Україна виступає у кваліфікації Євро-2024 в групі С з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою. Білорусь грає в групі I зі Швейцарією, Румунією, Ізраїлем, Косовим та Андоррою.
Збірну Росії відсторонили від кваліфікації чемпіонату Європи-2024 та участі в єврокубках.
- 20 вересня УЄФА відсторонив збірну Росії від участі у відбірковому турнірі чемпіонату Європи з футболу.
- 13 квітня Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ про заборону збірним України змагатись у міжнародних змаганнях проти Білорусі та Росії.
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