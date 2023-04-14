Збірним України заборонили змагатись в одних турнірах з командами РФ та Білорусі

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства молоді та спорту.

"Заборонити офіційним делегаціям національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю (далі – офіційна делегація) брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь", - йдеться у наказі.