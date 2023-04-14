Збірним України заборонили змагатись в одних турнірах з командами РФ та Білорусі
Ввечері, 13 квітня, Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ, у якому забороняється збірним змагатись у міжнародних змаганнях проти Білорусі та Росії
Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства молоді та спорту.
"Заборонити офіційним делегаціям національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю (далі – офіційна делегація) брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь", - йдеться у наказі.
- Нагадаємо, 30 березня Кабінет Міністрів ухвалив "протокольне" рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.
- 28 березня відбувся виконком МОК, на якому комітет не визначився з допуском атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади, але рекомендував федераціям за певних умов дозволити їм брати участь у змаганнях.
- 4 квітня стало відомо, що Міністерство молоді та спорту має намір позбавляти статусу національних ті федерації, які не будуть бойкотувати змагання за участі росіян і білорусів.
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