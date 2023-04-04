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Мінспорту надало федераціям роз'яснення про бойкот змагань за участю росіян

4 квітня, 2023 вiвторок
04:01
Спорт Вадим Гутцайт

Міністерство молоді та спорту має намір позбавляти статусу національних ті федерації, які не будуть бойкотувати змагання за участі росіян і білорусів

Про це повідомляє пресслужба Мінмолодьспорту.

Міністерство розробило проєкт постанови, яка надасть йому можливість позбавляти всеукраїнські спортивні федерації статусу національних, якщо їхні спортсмени братимуть участь у міжнародних спортивних заходах, в яких також змагаються російські та білоруські спортсмени.

Мінспорту повідомило також, що зараз опрацьовує питання підтримки національних федерацій, щодо яких може бути застосовано штрафні санкції за неучасть у міжнародних змаганнях.

Крім того, міністерство разом із СБУ працює над санкціями для спортивних федерацій та їх членів за вчинення дій, "які створюють реальні та/або потенційні загрози інтересам суспільства та держави".

  • Нагадаємо, 30 березня Кабінет міністрів ухвалив "протокольне" рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.
  • 28 березня відбувся виконком МОК, на якому комітет не визначився з допуском атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади, але рекомендував федераціям за певних умов дозволити їм брати участь у змаганнях.

МОК
санкції проти Росії
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