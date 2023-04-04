Про це повідомляє пресслужба Мінмолодьспорту.

Міністерство розробило проєкт постанови, яка надасть йому можливість позбавляти всеукраїнські спортивні федерації статусу національних, якщо їхні спортсмени братимуть участь у міжнародних спортивних заходах, в яких також змагаються російські та білоруські спортсмени.

Мінспорту повідомило також, що зараз опрацьовує питання підтримки національних федерацій, щодо яких може бути застосовано штрафні санкції за неучасть у міжнародних змаганнях.

Крім того, міністерство разом із СБУ працює над санкціями для спортивних федерацій та їх членів за вчинення дій, "які створюють реальні та/або потенційні загрози інтересам суспільства та держави".