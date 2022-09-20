Про це Павелко повідомив у facebook.

За його словами, збірна Росії не братиме участь 9 жовтня у жеребкуванні кваліфікації Євро-2024, оскільки відсторонена від участі в турнірі через повномасштабну агресію РФ проти України.

"Росіянам немає до чого готуватися. Як і вимагав, РФ не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання. Євро-2024 пройде без країни-агресора", - написав Павелко.

Жеребкування відбору Євро-2024 відбудеться 9 жовтня 2022 року у Франкфурті-на-Майні. Чемпіонат Європи-2024 відбудеться у Німеччині.

2 травня УЄФА відсторонив всі російські клуби та збірні від турнірів у сезоні 2022/2023.

17 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер виступила із вимогою відсторонити збірні Росії та Білорусі від участі у відборі чемпіонату Європи-2024.

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