Збірну Росії відсторонили від участі в Євро-2024, - президент УАФ Павелко
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що УЄФА відсторонив збірну Росії від участі у відбірковому турнірі чемпіонату Європи з футболу
Про це Павелко повідомив у facebook.
За його словами, збірна Росії не братиме участь 9 жовтня у жеребкуванні кваліфікації Євро-2024, оскільки відсторонена від участі в турнірі через повномасштабну агресію РФ проти України.
"Росіянам немає до чого готуватися. Як і вимагав, РФ не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання. Євро-2024 пройде без країни-агресора", - написав Павелко.
Жеребкування відбору Євро-2024 відбудеться 9 жовтня 2022 року у Франкфурті-на-Майні. Чемпіонат Європи-2024 відбудеться у Німеччині.
- 2 травня УЄФА відсторонив всі російські клуби та збірні від турнірів у сезоні 2022/2023.
- 17 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер виступила із вимогою відсторонити збірні Росії та Білорусі від участі у відборі чемпіонату Європи-2024.
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