УЄФА відсторонив всі російські команди та збірні від турнірів у сезоні 22/23

Про це повідомляє Tribuna.com

Російські команди не братимуть участь у наступному сезоні єврокубків.



Збірна Росії не гратиме в групі Ліги націй та автоматично займе четверте місце в своїй групі, а також 16-ту сходинку - у рейтингу всіх команд Ліги B.



Заявки Росії на проведення Євро-2028/2032 визнано недійсними через можливість поганого впливу на репутацію УЄФА, а також невизначеність термінів відсторонення команд.

Жіноча збірна Росії не зіграє на жіночому Євро-2022 - її замінить Португалія, яку росіянки пройшли в плей-оф кваліфікації. Результати жіночої збірної у відборі ЧС-2023 анульовані, її виключено з групи.

Результати збірної Росії U-21 у групі відбору до молодіжного Євро анульовані.

Жіноча збірна Росії не зіграє у "Фіналі чотирьох" з футзалу – її місце у квартеті з Україною, Португалією та Іспанію займе Угорщина;

Російські клуби не гратимуть у футзальній Лізі чемпіонів у сезоні 2022/23.

Збірні Росії U-17 та U-19 виключені з відповідних змагань,

Футзальну збірну Росії замінить Норвегія на жеребкуванні групового етапу Євро-2024;

Росія не братиме участь у Кубку Регіонів сезону 2022/23.