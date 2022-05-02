УЄФА відсторонив всі російські команди та збірні від турнірів у сезоні 22/23
Команди з Росії не виступатимуть у турнірах УЄФА у сезоні 2022/2023
Про це повідомляє Tribuna.com
Російські команди не братимуть участь у наступному сезоні єврокубків.
Збірна Росії не гратиме в групі Ліги націй та автоматично займе четверте місце в своїй групі, а також 16-ту сходинку - у рейтингу всіх команд Ліги B.
Заявки Росії на проведення Євро-2028/2032 визнано недійсними через можливість поганого впливу на репутацію УЄФА, а також невизначеність термінів відсторонення команд.
Жіноча збірна Росії не зіграє на жіночому Євро-2022 - її замінить Португалія, яку росіянки пройшли в плей-оф кваліфікації. Результати жіночої збірної у відборі ЧС-2023 анульовані, її виключено з групи.
Результати збірної Росії U-21 у групі відбору до молодіжного Євро анульовані.
Жіноча збірна Росії не зіграє у "Фіналі чотирьох" з футзалу – її місце у квартеті з Україною, Португалією та Іспанію займе Угорщина;
Російські клуби не гратимуть у футзальній Лізі чемпіонів у сезоні 2022/23.
Збірні Росії U-17 та U-19 виключені з відповідних змагань,
Футзальну збірну Росії замінить Норвегія на жеребкуванні групового етапу Євро-2024;
Росія не братиме участь у Кубку Регіонів сезону 2022/23.
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