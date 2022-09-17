В уряді ФРН вимагають відсторонити Росію та Білорусь від Євро-2024
Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вимагає відсторонити збірні Росії та Білорусі від участі у відборі чемпіонату Європи-2024 з футболу
Про це повідомляє Der Spiegel.
Відповідну вимогу Ненсі Фезер оприлюднила у листі до президента УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій) Александеру Чеферіну.
"Не лише Росію, яка веде агресивну війну та порушує міжнародне право, але й Білорусь, як ключового прихильника російського керівництва, потрібно відсторонити від усіх міжнародних футбольних матчів та турнірів", - наголосила Фезер.
Вона додала, що футбол повинен виконати свою відповідальну роль і продемонструвати єдину позицію проти порушення прав людини.
"Всі відповідальні повинні бути позбавлені будь-якої можливості брати участь у спорті, впливати чи представляти себе будь-яким іншим чином. Також потрібно відсторонити російських та білоруських чиновників від впливових органів міжнародних спортивних асоціацій", - написала Фезер.
Жеребкування відбору Євро-2024 відбудеться 9 жовтня 2022 року у Франкфурті-на-Майні, але досі УЄФА не оприлюднило інформації щодо участі в турнірі збірних Росії та Білорусі.
Чемпіонат Європи-2024 відбудеться у Німеччині.
- 2 травня УЄФА відсторонив всі російські клуби та збірні від турнірів у сезоні 2022/2023.
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