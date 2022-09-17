Про це повідомляє Der Spiegel.

Відповідну вимогу Ненсі Фезер оприлюднила у листі до президента УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій) Александеру Чеферіну.

"Не лише Росію, яка веде агресивну війну та порушує міжнародне право, але й Білорусь, як ключового прихильника російського керівництва, потрібно відсторонити від усіх міжнародних футбольних матчів та турнірів", - наголосила Фезер.

Вона додала, що футбол повинен виконати свою відповідальну роль і продемонструвати єдину позицію проти порушення прав людини.

"Всі відповідальні повинні бути позбавлені будь-якої можливості брати участь у спорті, впливати чи представляти себе будь-яким іншим чином. Також потрібно відсторонити російських та білоруських чиновників від впливових органів міжнародних спортивних асоціацій", - написала Фезер.

Жеребкування відбору Євро-2024 відбудеться 9 жовтня 2022 року у Франкфурті-на-Майні, але досі УЄФА не оприлюднило інформації щодо участі в турнірі збірних Росії та Білорусі.

Чемпіонат Європи-2024 відбудеться у Німеччині.

2 травня УЄФА відсторонив всі російські клуби та збірні від турнірів у сезоні 2022/2023.

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