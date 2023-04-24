Україна зіграє наступні матчі відбору Євро-2024 під керівництвом нового тренера
До наступних матчів кваліфікації Євро-2024 збірну України з футболу готуватиме новий головний тренер
Про це президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив у facebook.
За його словами, національна команда у червні зіграє товариський матч проти Німеччини та відбіркові зустрічі з Північною Македонією та Мальтою під керівництвом нового тренера, який замінить на цій посаді Руслана Ротаня.
"До контрольного поєдинку з Німеччиною та до наступних матчів відбору до Євро-2024 національну збірну України вже готуватиме новий головний тренер, якого буде представлено у домовлений з ним час", - пообіцяв Павелко.
Україна зустрінеться з Німеччиною 12 червня у Бремені. 16 червня наші футболісти зіграють з Північною Македонією, а 19 червня - з Мальтою.
Україна стартувала у відборі Євро-2024 під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня з гостьової поразки від Англії (0:2). Очікується, що його замінить Сергій Ребров, який наразі очолює "Аль-Айн" з ОАЕ.
- 17 квітня повідомлялося, що Сергій Ребров досяг домовленості з УАФ про призначення головним тренером збірної України.
- 24 квітня Міністерство молоді та спорту дозволило збірній України продовжити виступи у кваліфікації Євро-2024, попри виступ у відборі Білорусі.
- 24 квітня стало відомо, що збірна Німеччини проведе 1000-у гру в своїй історії 12 червня у Бремені проти України.
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