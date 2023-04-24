Про це президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив у facebook.

За його словами, національна команда у червні зіграє товариський матч проти Німеччини та відбіркові зустрічі з Північною Македонією та Мальтою під керівництвом нового тренера, який замінить на цій посаді Руслана Ротаня.

"До контрольного поєдинку з Німеччиною та до наступних матчів відбору до Євро-2024 національну збірну України вже готуватиме новий головний тренер, якого буде представлено у домовлений з ним час", - пообіцяв Павелко.

Україна зустрінеться з Німеччиною 12 червня у Бремені. 16 червня наші футболісти зіграють з Північною Македонією, а 19 червня - з Мальтою.

Україна стартувала у відборі Євро-2024 під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня з гостьової поразки від Англії (0:2). Очікується, що його замінить Сергій Ребров, який наразі очолює "Аль-Айн" з ОАЕ.