Про це повідомляє Вацко Live.

За словами журналіста Віктора Вацка, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко домовився про контракт із Сергієм Ребровим, про призначення якого головним тренером національної команди буде оголошено за два-три тижні.

"Андрій Васильович ходить задоволений і говорить, що з Ребровим вже домовились. І заключний етап, наскільки я зрозумів, – юридично-економічні нюанси контрактів іспанських помічників Реброва. Я думаю, що все це незабаром буде фіналізовано. Наші футбольні очільники очікують, що два-три тижні - і про все можна буде оголошувати вже офіційно, тобто все буде підписано", - розповів Вацко.

Він уточнив, що Ребров працюватиме зі збірною України впродовж двох відбіркових циклів - на Євро-2024 та чемпіонату світу-2026.

Наразі Сергій Ребров є головним тренером "Аль-Айна". Його контракт з клубом з ОАЕ розрахований до літа 2023 року. Також він у 2014-2017 роках тренував "Динамо", очолював "Аль-Аглі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".

Збірна України розпочала відбір ЧЄ-2024 під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня та програла у стартовому матчі Англії (0:2). У наступних матчах вона зустрінеться з Північною Македонією 16 червня у гостях, а проти Мальти зіграє 19 червня у Польщі. Також суперником наших футболістів по кваліфікації є Італія.