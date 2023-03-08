Ребров поставив крапку у розмовах про його призначення в збірну України

Про це повідомляє видання Dynamo.Kiev.UA.

"Я ніколи не приховував свого бажання працювати з головною командою нашої країни. Це бажання є в мене і зараз. Але все вирішуватиметься тільки після закінчення мого контракту з "Аль-Айном". Тим більше, що все залежить не тільки від мене, а ще й від УАФ. Чув про рішення нашої футбольної асоціації вести переговори. Буду готовий, коли завершиться мій контракт. Якщо я буду вільний на той момент часу. Зараз у мене є бажання працювати зі збірною України, але що буде в червні - подивимося. Повторюся, в цій ситуації все залежить не тільки від мене", - сказав Сергій Ребров.

Національна команда розпочне збір 20 березня в Лондоні. Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 26 березня у Лондоні проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.