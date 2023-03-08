Ребров поставив крапку у розмовах про його призначення в збірну України
Український тренер Сергій Ребров наголосив, що він буде відкритий до діалогу з УАФ лише після того, як закінчить роботу в арабському "Аль-Айні"
Про це повідомляє видання Dynamo.Kiev.UA.
"Я ніколи не приховував свого бажання працювати з головною командою нашої країни. Це бажання є в мене і зараз. Але все вирішуватиметься тільки після закінчення мого контракту з "Аль-Айном". Тим більше, що все залежить не тільки від мене, а ще й від УАФ. Чув про рішення нашої футбольної асоціації вести переговори. Буду готовий, коли завершиться мій контракт. Якщо я буду вільний на той момент часу. Зараз у мене є бажання працювати зі збірною України, але що буде в червні - подивимося. Повторюся, в цій ситуації все залежить не тільки від мене", - сказав Сергій Ребров.
Національна команда розпочне збір 20 березня в Лондоні. Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 26 березня у Лондоні проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.
- 28 лютого виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу призначили Руслана Ротаня.
- УАФ заявила, що контракт з в.о. головного тренера збірної України Русланом Ротанем розрахований до моменту набуття чинності угоди зі Сергієм Ребровим.
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