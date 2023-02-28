УАФ призначила нового головного тренера збірної України
Виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу призначили Руслана Ротаня
Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.
Угода з Ротанем, який є головним тренером молодіжної збірної України та "Олександрії", діятиме до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, перемовини з яким веде УАФ.
"Виконком УАФ погодився з пропозицією комітету національних збірних команд провести перемовини із Сергієм Ребровим стосовно призначення його головним тренером національної збірної України з укладенням контракту до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до 30 липня 2026 року", - заявили в УАФ.
Сергій Ребров є головний тренером "Аль-Айна". Його контракт з клубом з ОАЕ розрахований до літа 2023 року.
42-річний Руслан Ротань грав у "Дніпрі", "Динамо", та чеській "Славії". За збірну України провів 100 матчів та забив 8 голів.
Тренерську кар'єру розпочав у 2018 році у ролі асистента головного тренера "Олімпіка". З грудня 2018 року Ротань є головним тренером молодіжної збірної України. У січні 2023 року очолив "Олександрію", яка посідає п'яте місце у прем'єр-лізі.
Руслан Ротань замінив у збірній України Олександра Петракова. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.
Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 26 березня у Лондоні проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.
- 13 січня УАФ оголосила про закінчення співпраці з головним тренером національної команди України Олександром Петраковим.
- 25 січня УАФ підтвердила, що веде перемовини із Сергієм Ребровим щодо призначення на посаду головного тренера збірної України.
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