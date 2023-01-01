У Петракова сплинув термін контракту зі збірною України
31 грудня 2022 року сплинув термін дії контракту головного тренера збірної України Олександра Петракова з УАФ
Про це повідомляє Tribuna.com.
Українська асоціація футболу, попри завершення контракту з тренером, поки не оголосила про його відставку чи про продовження угоди. Відомо лише, що у Петракова та УАФ є опція продовження співпраці ще на два роки.
Олександр Петраков очолив збірну України в серпні 2021 року. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.
У березні 2023 року збірна України стартує у кваліфікації Євро-2024, де її суперниками будуть Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта.
- 22 листопада повідомлялося, що УАФ запропонувала Сергію Реброву стати новим головним тренером збірної України.
- 26 грудня стало відомо, що УАФ не буде продовжувати контракт з Олександром Петраковим.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 41.52Продаж 42.68
- Актуальне
- Важливе