У Петракова сплинув термін контракту зі збірною України

Про це повідомляє Tribuna.com.

Українська асоціація футболу, попри завершення контракту з тренером, поки не оголосила про його відставку чи про продовження угоди. Відомо лише, що у Петракова та УАФ є опція продовження співпраці ще на два роки.

Олександр Петраков очолив збірну України в серпні 2021 року. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.

У березні 2023 року збірна України стартує у кваліфікації Євро-2024, де її суперниками будуть Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта.

22 листопада повідомлялося, що УАФ запропонувала Сергію Реброву стати новим головним тренером збірної України.

26 грудня стало відомо, що УАФ не буде продовжувати контракт з Олександром Петраковим.

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