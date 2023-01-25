В УАФ назвали головного претендента на посаду тренера збірної України
Українська асоціація футболу веде перемовини із Сергієм Ребровим щодо призначення на посаду головного тренера збірної України
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
За словами президента УАФ Андрія Павелка, основним претендентом на посаду нового тренера національної команди є Сергій Ребров, який очолює "Аль-Айн" з ОАЕ.
"Ми спілкуємося із Сергієм Ребровим, маємо спільне бачення щодо гри наших збірних. Нам імпонує те, що він може привести в наш футбол іспанську модель з іспанськими фахівцями. Це стосуватиметься гри не лише національної збірної, а й молодіжної та юнацьких. Я впевнений, що це стратегічний і дуже далекоглядний крок", - сказав Павелко.
Він зауважив, що головною перепоною для запрошення Реброва до збірної України є його чинний контракт з "Аль-Айном", який розрахований до літа 2023 року.
"В Сергія Реброва є чинний контракт із клубом. Тому прошу всіх трохи почекати. Ми всі дуже хотіли б оголосити якесь рішення. Але є правила, є контракт, Сергію Станіславовичу треба його виконувати. Я впевнений, що він зараз зосереджений на роботі у своєму клубі. Через деякий час, переконаний, ми все це оголосимо", - пообіцяв Павелко.
Водночас він не зміг сказати, хто виведе збірну України на стартовий матч кваліфікації Євро-2024, який відбудеться 26 березня у Лондоні.
"Ми прораховуємо всі варіанти. Але найголовніше, що нашу збірну готуватимуть ті спеціалісти, які могли б працювати протягом кількох відбірних циклів. У нас є молоді й талановиті хлопці, зараз росте покоління чемпіонів світу U-20, наступне покоління — молодіжка, яка пробилася на Євро-2023 і має гарний шанс потрапити на Олімпійські ігри. Тож тренерський штаб повинен напрацьовувати далекоглядну стратегію", - розповів Павелко.
Він також подякував попередньому головному тренеру збірної України Олександру Петракову, в якого завершився контракт наприкінці 2022 року.
"Хочу подякувати Олександру Петракову за його роботу в дуже складний час. Після початку повномасштабного російського вторгнення він відпрацював усі наші матчі, ми мали великий шанс потрапити на чемпіонат світу та повернутися до дивізіону А Ліги націй", - сказав Павелко.
Олександр Петраков очолив збірну України влітку 2021 року. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.
Сергій Ребров, окрім "Аль-Айну" тренував київське "Динамо", "Аль-Аглі" з Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".
Суперниками збірної України по відбору Євро-2024, крім Англії, будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.
- 13 січня Українська асоціація футболу оголосила про закінчення співпраці з головним тренером національної команди України Олександром Петраковим.
- 14 січня Петраков був призначений головним тренером збірної Вірменії.
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