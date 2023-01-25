Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

За словами президента УАФ Андрія Павелка, основним претендентом на посаду нового тренера національної команди є Сергій Ребров, який очолює "Аль-Айн" з ОАЕ.

"Ми спілкуємося із Сергієм Ребровим, маємо спільне бачення щодо гри наших збірних. Нам імпонує те, що він може привести в наш футбол іспанську модель з іспанськими фахівцями. Це стосуватиметься гри не лише національної збірної, а й молодіжної та юнацьких. Я впевнений, що це стратегічний і дуже далекоглядний крок", - сказав Павелко.

Він зауважив, що головною перепоною для запрошення Реброва до збірної України є його чинний контракт з "Аль-Айном", який розрахований до літа 2023 року.

"В Сергія Реброва є чинний контракт із клубом. Тому прошу всіх трохи почекати. Ми всі дуже хотіли б оголосити якесь рішення. Але є правила, є контракт, Сергію Станіславовичу треба його виконувати. Я впевнений, що він зараз зосереджений на роботі у своєму клубі. Через деякий час, переконаний, ми все це оголосимо", - пообіцяв Павелко.

Водночас він не зміг сказати, хто виведе збірну України на стартовий матч кваліфікації Євро-2024, який відбудеться 26 березня у Лондоні.

"Ми прораховуємо всі варіанти. Але найголовніше, що нашу збірну готуватимуть ті спеціалісти, які могли б працювати протягом кількох відбірних циклів. У нас є молоді й талановиті хлопці, зараз росте покоління чемпіонів світу U-20, наступне покоління — молодіжка, яка пробилася на Євро-2023 і має гарний шанс потрапити на Олімпійські ігри. Тож тренерський штаб повинен напрацьовувати далекоглядну стратегію", - розповів Павелко.

Він також подякував попередньому головному тренеру збірної України Олександру Петракову, в якого завершився контракт наприкінці 2022 року.

"Хочу подякувати Олександру Петракову за його роботу в дуже складний час. Після початку повномасштабного російського вторгнення він відпрацював усі наші матчі, ми мали великий шанс потрапити на чемпіонат світу та повернутися до дивізіону А Ліги націй", - сказав Павелко.

Олександр Петраков очолив збірну України влітку 2021 року. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.

Сергій Ребров, окрім "Аль-Айну" тренував київське "Динамо", "Аль-Аглі" з Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".

Суперниками збірної України по відбору Євро-2024, крім Англії, будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.

13 січня Українська асоціація футболу оголосила про закінчення співпраці з головним тренером національної команди України Олександром Петраковим.

14 січня Петраков був призначений головним тренером збірної Вірменії.

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