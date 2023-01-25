Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт В УАФ назвали головного претендента на посаду тренера збірної України

В УАФ назвали головного претендента на посаду тренера збірної України

25 січня, 2023 середа
08:48
Спорт Сергій Ребров

Українська асоціація футболу веде перемовини із Сергієм Ребровим щодо призначення на посаду головного тренера збірної України

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.  

За словами президента УАФ Андрія Павелка, основним претендентом на посаду нового тренера національної команди є Сергій Ребров, який очолює "Аль-Айн" з ОАЕ.  

"Ми спілкуємося із Сергієм Ребровим, маємо спільне бачення щодо гри наших збірних. Нам імпонує те, що він може привести в наш футбол іспанську модель з іспанськими фахівцями. Це стосуватиметься гри не лише національної збірної, а й молодіжної та юнацьких. Я впевнений, що це стратегічний і дуже далекоглядний крок", - сказав Павелко. 

Він зауважив, що головною перепоною для запрошення Реброва до збірної України є його чинний контракт з "Аль-Айном", який розрахований до літа 2023 року. 

"В Сергія Реброва є чинний контракт із клубом. Тому прошу всіх трохи почекати. Ми всі дуже хотіли б оголосити якесь рішення. Але є правила, є контракт, Сергію Станіславовичу треба його виконувати. Я впевнений, що він зараз зосереджений на роботі у своєму клубі. Через деякий час, переконаний, ми все це оголосимо", - пообіцяв Павелко. 

Водночас він не зміг сказати, хто виведе збірну України на стартовий матч кваліфікації Євро-2024, який відбудеться 26 березня у Лондоні. 

"Ми прораховуємо всі варіанти. Але найголовніше, що нашу збірну готуватимуть ті спеціалісти, які могли б працювати протягом кількох відбірних циклів. У нас є молоді й талановиті хлопці, зараз росте покоління чемпіонів світу U-20, наступне покоління — молодіжка, яка пробилася на Євро-2023 і має гарний шанс потрапити на Олімпійські ігри. Тож тренерський штаб повинен напрацьовувати далекоглядну стратегію", - розповів Павелко. 

Він також подякував попередньому головному тренеру збірної України Олександру Петракову, в якого завершився контракт наприкінці 2022 року. 

"Хочу подякувати Олександру Петракову за його роботу в дуже складний час. Після початку повномасштабного російського вторгнення він відпрацював усі наші матчі, ми мали великий шанс потрапити на чемпіонат світу та повернутися до дивізіону А Ліги націй", - сказав Павелко. 

Олександр Петраков очолив збірну України влітку 2021 року. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу. 

Сергій Ребров, окрім "Аль-Айну" тренував київське "Динамо", "Аль-Аглі" з Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".  

Суперниками збірної України по відбору Євро-2024, крім Англії, будуть Італія, Північна Македонія та Мальта. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Збірна України
Сергій Ребров
Читайте також:
24 січня, 2023 вiвторок
В ISW з'ясували, навіщо голова держдуми РФ Володін літав до Ірану
Дмитро Пєсков
24 січня, 2023 вiвторок
У Кремлі пригрозили Німеччині наслідками за дозвіл на постачання в Україну танків Leopard
23 січня, 2023 понедiлок
Голова МЗС Італії: ЄС може попросити Україну почати перемовини з РФ, якщо та припинить обстрілювати інфраструктуру
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.89
    Купівля 39.89
    Продаж 40.56
  • EUR
    Купівля 42.47
    Продаж 43.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
25 січня
09:50
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні на 25 січня: що з доларом та євро
09:45
окупанти, орки
Росіяни обстріляли з артилерії прикордоння Чернігівщини, зафіксовано 15 приходів
09:37
діти війна
Понад 916 українських дітей зазнали поранень унаслідок повномасштабної агресії Росії, 459 - загинули
09:36
Російські танки Т-14 Армата
Розвідка Британії з'ясувала, чому РФ відмовилася від використання нових танків Т-14 "Армата"
09:13
Обстріл Куп'янська
Війська РФ обстріляли Куп'янськ, сталася пожежа
08:54
За минулу добу росіяни поранили 10 мирних жителів Донеччини
08:41
біженці
Дуда підписав правки до закону про допомогу українським біженцям в Польщі
08:36
Ексклюзив
окупанти, орки
На Запоріжжі активізувалися російські ДРГ, - голова РДА Буряк
08:15
Інфографіка
втрати окупантів
Понад 900 солдатів, літак і 9 танків: втрати Росії за добу
08:02
OPINION
Олексій Тимофеєв
Відставки не є ознакою очищення системи
07:58
Північна Корея вірус
У столиці КНДР запровадили п'ятиденний карантин через неназване захворювання
07:51
Обстріл Херсона
Росіяни обстріляли медзаклад та школу Херсона
07:22
росія мобілізація орки окупанти
РФ вербує ув’язнених українців до ПВК Вагнера, а ЗСУ відбили атаки РФ у 8 містах і селах, - Генштаб
06:51
повістка
У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, де і від кого призовники можуть отримати повістку
06:50
Leopard 2
Надання танків допоможе ЗСУ вести механізовану боротьбу та завдати поразки армії РФ і звільнити території, - ISW
06:20
Держдеп США
Америка не отримувала повідомлень про готовність Німеччини відправити танки ЗСУ, - Держдеп
05:50
Нед Прайс
Речник Деждепу США закликав світ активізувати військову допомогу Україні
04:22
Олександр Усик
Усик заявив, що готовий битись з Ф'юрі без призових
03:53
Микола Матвієнко
Клуб АПЛ запропонував 11 млн євро за футболіста "Шахтаря"
03:33
Росія може мобілізувати депортованих українців, - Центр нацспротиву
03:24
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили 21 окупанта та БМП
02:44
Російський обстріл, вибух, Сумщина
РФ обстріляла психоневрологічний інтернат на Сумщині
00:36
Росія готується до нової хвилі агресії, хоче посилити тиск масштабніше, - президент
00:30
лукашенко з путіним
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 січня
00:27
У Маріуполі попадання в базу окупантів
Багато швидких та еменесників: у казарму з понад 200 окупантами в Маріуполі завітала "бавовна", - Андрющенко
00:21
Олів'є Жиру, Мілан, чемпіонат Італії, Серія А
"Мілан" зганьбився у матчі з "Лаціо" у чемпіонаті Італії
00:08
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності для військових
2023, вiвторок
24 січня
23:58
російська армія, мобілізація
У Росії можуть мобілізувати ще 200 тис. резервістів, - CNN
23:55
Володимир Зеленський
Зеленський: Необхідна кількість танків у союзників є, дискусії треба завершувати рішеннями 
23:45
Світло
Країни G7 підтвердили підтримку енергетичного сектора України на тлі російських атак
23:39
Володимир Зеленський
"Відповідні кроки будуть і надалі": Зеленський про чергові кадрові перестановки та важливе рішення РНБО
23:21
мігранти
Єврокомісія розробила план для повернення нелегальних мігрантів із ЄС додому
23:16
Валерій Залужний
Залужний пожертвував мільйон доларів для ЗСУ зі своєї спадщини
23:11
винищувач F-16
"Тепер F-16? Беру в роботу": Кулеба прокоментував наступні кроки союзників у постачанні військової техніки Україні
22:52
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Гайдай: Після деокупації Кремінної ЗСУ матимуть плацдарм для наступу в напрямку Сєверодонецька
22:37
Армія, Велика Британія
В районі Соледара загинули двоє волонтерів з Великої Британії
22:15
Швейцарія
Швейцарія планує дозволити реекспорт зброї в Україну
22:03
російські окупанти
Окупанти знімають мобілізаційне бронювання з економістів та IT-фахівців у Криму, - ЦНС
21:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Німеччина і США готуються надати сучасні танки ЗСУ, стрілки годинника Судного дня перевели на 10 секунд ближче до апокаліпсису через війну в Україні. Світові ЗМІ про Україну 24 січня
21:55
Німеччина Україна
Пентагон планує продовжити навчання для нових підрозділів ЗСУ в Німеччині
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV