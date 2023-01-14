Екстренер збірної України Петраков очолив збірну Вірменії

Про це повідомляє Федерація футболу Вірменії.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 14 січня, на засіданні виконавчого комітету ФФВ. До Петракова вірменську команду очолював іспанський спеціаліст Хоакін Капаррос.

У 2022 році Петраков на чолі збірної України двічі розгромно переміг Вірменію в рамках Ліги націй УЄФА (номінально домашній матч - 3:0; виїзний матч - 5:0).

Олександр Петраков очолював збірну України зі серпня 2021 року до січня 2022-го. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.

22 листопада повідомлялося, що УАФ запропонувала Сергію Реброву стати новим головним тренером збірної України.

13 січня Українська асоціація футболу оголосила про закінчення співпраці з головним тренером національної команди України Олександром Петраковим.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb