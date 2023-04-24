Збірна Німеччини оголосила дату матчу проти України, який стане 1000-м у її історії
Збірна Німеччини проведе 1000-ну гру в своїй історії 12 червня у Бремені проти України
Про це повідомляє Німецький футбольний союз у twitter.
Товариський матч між збірними Німеччини та України відбудеться 12 червня у Бремені. Він стане 1000-м в історії національної команди Німеччини та буде благодійним.
Після гри з німцями на українців чекають дві відбіркові зустрічі Євро-2024. 16 червня вони зіграють з Північною Македонією, а 19 червня - з Мальтою.
Україна стартувала у відборі Євро-2024 з гостьової поразки від Англії (0:2).
- 24 квітня Міністерство молоді та спорту дозволило збірній України продовжити виступи у кваліфікації Євро-2024, попри виступ у відборі Білорусі.
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