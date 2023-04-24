Про це повідомляє Німецький футбольний союз у twitter.

Товариський матч між збірними Німеччини та України відбудеться 12 червня у Бремені. Він стане 1000-м в історії національної команди Німеччини та буде благодійним.

Після гри з німцями на українців чекають дві відбіркові зустрічі Євро-2024. 16 червня вони зіграють з Північною Македонією, а 19 червня - з Мальтою.

Україна стартувала у відборі Євро-2024 з гостьової поразки від Англії (0:2).