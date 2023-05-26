УАФ оголосила склад збірної України з футболу на червневі матчі
Українська асоціація оголосила склад збірної України на червневі матчі
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Сьогодні, 26 травня, Українська асоціація оголосила склад збірної України на товариський матч проти Німеччини (12 червня) та поєдинки у відборі на Євро-2024 - проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).
В УАФ наголосили, що склад обирав вже новий головний тренер, а його ім'я оголосять найближчим часом.
Склад збірної України на червневі матчі:
Воротарі: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо")
Захисники: Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар"), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Олександр Тимчик ("Динамо"), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Сергій Кривцов ("Інтер Маямі", США)
Півзахисники: Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Олександр Зубков (усі – "Шахтар"), Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук (обидва – "Динамо"), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Руслан Малиновський ("Марсель", Франція), Владислав Кочергін ("Ракув", Польща), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1")
Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1), Владислав Ванат ("Динамо")
Резервний список: Олександр Караваєв, Микола Шапаренко (обидва — "Динамо"), Богдан Михайліченко, Мар’ян Швед (обидва — "Шахтар"), Тарас Качараба ("Славія", Чехія)
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