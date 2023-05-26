УАФ оголосила склад збірної України з футболу на червневі матчі

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Сьогодні, 26 травня, Українська асоціація оголосила склад збірної України на товариський матч проти Німеччини (12 червня) та поєдинки у відборі на Євро-2024 - проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).

В УАФ наголосили, що склад обирав вже новий головний тренер, а його ім'я оголосять найближчим часом.

Склад збірної України на червневі матчі:

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо")

Захисники: Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар"), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Олександр Тимчик ("Динамо"), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Сергій Кривцов ("Інтер Маямі", США)

Півзахисники: Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Олександр Зубков (усі – "Шахтар"), Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук (обидва – "Динамо"), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Руслан Малиновський ("Марсель", Франція), Владислав Кочергін ("Ракув", Польща), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1")

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1), Владислав Ванат ("Динамо")

Резервний список: Олександр Караваєв, Микола Шапаренко (обидва — "Динамо"), Богдан Михайліченко, Мар’ян Швед (обидва — "Шахтар"), Тарас Качараба ("Славія", Чехія)