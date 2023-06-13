Ребров оцінив дебют на посаді головного тренера збірної України у матчі з Німеччиною
Новий головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав нічию 3:3 у товариському матчі з Німеччиною гідним результатом
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
За словами Реброва, у матчі з Німеччиною збірна України створила достатньо моментів та могла забивати більше трьох голів.
"Запитайте себе, чи є успіхом зіграти 3:3 з Німеччиною. Я вважаю, що ми створювали достатньо моментів, могли забивати навіть більше. Для мене особисто це важливий матч, він перший. Я радий, що хлопці серйозно поставилися до гри. Я вважаю, що ми показали гідний результат", - сказав Ребров.
Він також подякував вболівальниками у Бремені, які під час гри скандували гасла на підтримку ЗСУ.
"Я вдячний уболівальникам, які прийшли на стадіон, ми відчували їхню підтримку, це було дуже важливо. Ми відчували підтримку ЗСУ. Ця гра була важливою для України, я дуже вдячний господарям. Ми всі вдячні Німеччині за підтримку нашої країни у війні з агресором, за цю зустріч", - зазначив Ребров.
- 7 червня Сергія Реброва призначили новим головним тренером збірної України.
- 12 червня Україна у товариському матчі зіграла внічию з Німеччиною. Еспресо провів текстовий онлайн гри.
- Під час матчу Німеччина - Україна вболівальники провели флешмоб на знак подяки за надані ЗСУ танки Leopard.
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