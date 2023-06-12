На матчі Німеччина-Україна пройшов флешмоб під назвою Tanke Schön
У понеділок, 12 червня, під час футбольного матчу Німеччина-Україна вболівальники провели на трибунах флешмоб на знак подяки за надані ЗСУ танки Leopard
Світлини з акції надав фанклуб української збірної.
Уболівальники розтягнули на трибуні баннер із зображенням леопарду, який везе на спині малого хлопця. Таким чином українці подякували Німеччині за танки Leopard і попросили збільшувати допомогу.
Акція пройшла під гаслом "Танкешон" з акцентом на літері Т (німецькою "велике дякую" - danke schön). Українські фанати вбрались у футболки з логотипом акції та роздавали німцям браслети і значки з українською символікою.
Крім того, акція передбачає розіграш серед фанатів м'яча з автографами трьох володарів Золотого м'яча - Олега Блохіна, Ігоря Беланова та Андрія Шевченка. Гроші підуть на потреби вояків-ампутантів.
Флешмоб організував гуманітарний штаб "Рестовратор. Картопляне військо". Автори ідеї - волонтери-журналісти Леонід Веселков, Микола Васильков і художник Андрій Єрмоленко.
Фото: Фанклуб збірної України
Фото: Фанклуб збірної України12 червня у Бремені збірна України зіграла внічию 3:3 з Німеччиною у першому матчі Сергія Реброва на посаді головного тренера національної команди.
Текстову онлайн матчу можна прочитати за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.69Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе