На матчі Німеччина-Україна пройшов флешмоб під назвою Tanke Schön

Світлини з акції надав фанклуб української збірної.

Уболівальники розтягнули на трибуні баннер із зображенням леопарду, який везе на спині малого хлопця. Таким чином українці подякували Німеччині за танки Leopard і попросили збільшувати допомогу.

Акція пройшла під гаслом "Танкешон" з акцентом на літері Т (німецькою "велике дякую" - danke schön). Українські фанати вбрались у футболки з логотипом акції та роздавали німцям браслети і значки з українською символікою.

Крім того, акція передбачає розіграш серед фанатів м'яча з автографами трьох володарів Золотого м'яча - Олега Блохіна, Ігоря Беланова та Андрія Шевченка. Гроші підуть на потреби вояків-ампутантів.

Флешмоб організував гуманітарний штаб "Рестовратор. Картопляне військо". Автори ідеї - волонтери-журналісти Леонід Веселков, Микола Васильков і художник Андрій Єрмоленко.

Фото: Фанклуб збірної України

Фото: Фанклуб збірної України

12 червня у Бремені збірна України зіграла внічию 3:3 з Німеччиною у першому матчі Сергія Реброва на посаді головного тренера національної команди.

Текстову онлайн матчу можна прочитати за посиланням.