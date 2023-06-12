Німеччина - Україна: онлайн-трансляція першого матчу збірної під керівництвом Реброва
У понеділок, 12 червня, збірна Україна зустрічається з Німеччиною в товариському матчі у Бремені. Еспресо проведе текстовий онлайн гри. Початок - 19:00
Для збірної Німеччини матч з Україною стане 1000-м в історії. Для нашої національної команди гра буде дебютною під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва. Він замінив на цій посаді Руслана Ротаня, під орудою якого національна команда розпочала відбір Євро-2024 та програла Англії - 0:2.
Україна та Німеччина зіграють між собою вдев'яте в історії. Наша національна команда п'ять разів поступилася німцям та тричі зіграла внічию. Востаннє команди зустрічалися у Лізі націй у 2020 році. Німеччина здобула дві перемоги - 2:1 та 3:1.
Після гри з Німеччиною збірна України у кваліфікації Євро-2024 16 червня зустрінеться у Скоп'є з Північною Македонією, а 19 червня зіграє у словацькій Трнаві проти Мальти. Також суперником наших футболістів по кваліфікації є Італія.
Товариський матч
Німеччина - Україна
12 червня
Бремен, Німеччина, "Везерштадіон"
Початок - 19:00
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
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