У понеділок, 12 червня, збірна Україна зустрічається з Німеччиною в товариському матчі у Бремені. Еспресо проведе текстовий онлайн гри. Початок - 19:00

Для збірної Німеччини матч з Україною стане 1000-м в історії. Для нашої національної команди гра буде дебютною під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва. Він замінив на цій посаді Руслана Ротаня, під орудою якого національна команда розпочала відбір Євро-2024 та програла Англії - 0:2.

Україна та Німеччина зіграють між собою вдев'яте в історії. Наша національна команда п'ять разів поступилася німцям та тричі зіграла внічию. Востаннє команди зустрічалися у Лізі націй у 2020 році. Німеччина здобула дві перемоги - 2:1 та 3:1.

Після гри з Німеччиною збірна України у кваліфікації Євро-2024 16 червня зустрінеться у Скоп'є з Північною Македонією, а 19 червня зіграє у словацькій Трнаві проти Мальти. Також суперником наших футболістів по кваліфікації є Італія.

Товариський матч

Німеччина - Україна

12 червня

Бремен, Німеччина, "Везерштадіон"

Початок - 19:00