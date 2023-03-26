Україна програла Англії на старті відбору Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України розпочинала кваліфікацію Євро-2024 матчем у Лондоні. Для збірної Англії це була друга гра відбору. У першій вона 23 березня здолала в Неаполі іншого фаворита групи C - Італію - 2:1.

Англія впевнено розпочала зустріч проти України, захопила ініціативу та забила два голи ще в першому таймі. На 37-й хвилині Букайо Сака подав з правого флангу з-під Михайла Мудрика, Гаррі Кейн зіграв на випередження у боротьбі з Олександром Караваєвим та з близької відстані переправив м'яч у сітку.

За 3 хвилини перевагу англійців збільшив Сака, який з-за меж карного майданчика ефектно закрутив м'яч у дев'ятку.

Англія перемогла Україну 2:0, набрала 6 очок та вийшла на "чисте" перше місце у турнірній таблиці. Другою із 3 пунктами йде Північна Македонія. Україна, Мальта та Італія поки не мають жодного балу. Італійці сьогодні о 21:45 зустрінуться на виїзді з мальтійцями.

Наступний матч кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє 16 червня у гостях проти Північної Македонії.

Євро-2024

Кваліфікація

2-й тур. Група С

26 березня

Англія - Україна 2:0

Голи: Кейн, 37, Сака, 40

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магвайр, Чілвелл, Райс, Гендерсон, Беллінгем (Галлахер 85), Сака, Кейн (Тоні 81), Меддісон (Гріліш 85).

Україна: Трубін, Караваєв (Буяльський 61), Сваток, Матвієнко, Миколенко (Соболь 61), Степаненко (Коноплянка 90), Судаков, Зінченко, Малиновський, Яремчук (Довбик 74), Мудрик (Циганков 61).

Попередження: Малиновський 69