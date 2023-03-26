"Мріють солдати в окопах та вся країна": володар "Золотого м'яча" Бєланов дав емоційний прогноз на матч Англія - Україна
Колишній футболіст "Динамо" Ігор Беланов заявив, що чекає від збірної України перемоги над Англією у матчі кваліфікації Євро-2024
Про це Бєланов розповів у коментарі BBC.
"Мільйони українців чекають на перемогу. Я перепрошую у вболівальників збірної Англії, але ця перемога потрібна нам більше, ніж їм. Футбол – це релігія, яка об’єднує Україну. В Європі важко це зрозуміти, але навіть під час війни солдати, медики, волонтери – хочуть хоча б на мить відчути смак мирного життя", - сказав Бєланов.
Він додав, що також чекає на перемогу збірної України на "Вемблі".
"Гра з Англією — це одна з небагатьох можливостей хоча б на дві години перемикнутися з війни на спорт. Я, звичайно, чекаю перемоги. Які ще можуть бути варіанти? Солдати в окопах чекають перемоги. І їхні діти та батьки цього хочуть. Вся країна мріє про перемогу на "Вемблі", - продовжив Бєланов.
Він додав, що футбол - це можливість для українців повернутися у мирні часи.
"Футбол повертає їх у мирні часи. Для нормальних людей, які колись були водіями, менеджерами, спортсменами чи айтішниками, все змінилося. У них було життя, плани, хобі. Все це раптово закінчилося і їм потрібно було йти воювати", - розповів Бєланов, який здобув "Золотий м'яч" у 1986 році.
- 22 березня стало відомо, що центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний не допоможе Україні в грі проти Англії.
- 23 березня збірна України перемогла другу команду англійського "Брентфорда" у контрольному матчі з рахунком 2:0.
- 23 березня у 1-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Англії перемогла національну команду Італії.
- 26 березня стало відомо, що Андрій Ярмоленко пропустить матч проти Англії.
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