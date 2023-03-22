Найдорожчий центрбек України не зіграє проти Англії у відборі на Євро-2024

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Ілля Забарний відвідав тренування збірної України в Англії, але лікарі вирішили, що центрбеку краще пропустити збори національної команди.

"Разом з Іллею приїхали також медики "Борнмута", які обговорили з українськими колегами нинішній фізичний стан гравця. Триває восьмий тиждень лікування та реабілітації Забарного після комбінованої травми зв’язок гомілкостопу: є позитивна динаміка відновлення, однак нинішні кондиції не дозволяють виконавцю зіграти на високому рівні", - пише УАФ.

Ілля Забарний є найдорожчим центральним захисником України. Вартість 20-річного українця - 18 млн євро. Взимку 2022 року центрбек перейшов з "Динамо" в "Борнмут" за 22,7 млн.

Збірна України зіграє з Англією 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Українці розпочинають відбір під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня, який замінив на посаді звільненого у січні Олександра Петракова.

Окрім України та Англії у групі C зіграють Італія, Північна Македонія та Мальта.