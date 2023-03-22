Найдорожчий центрбек України не зіграє проти Англії у відборі на Євро-2024
Центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний не допоможе збірній України в матчі проти Англії
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Ілля Забарний відвідав тренування збірної України в Англії, але лікарі вирішили, що центрбеку краще пропустити збори національної команди.
"Разом з Іллею приїхали також медики "Борнмута", які обговорили з українськими колегами нинішній фізичний стан гравця. Триває восьмий тиждень лікування та реабілітації Забарного після комбінованої травми зв’язок гомілкостопу: є позитивна динаміка відновлення, однак нинішні кондиції не дозволяють виконавцю зіграти на високому рівні", - пише УАФ.
Ілля Забарний є найдорожчим центральним захисником України. Вартість 20-річного українця - 18 млн євро. Взимку 2022 року центрбек перейшов з "Динамо" в "Борнмут" за 22,7 млн.
Збірна України зіграє з Англією 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Українці розпочинають відбір під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня, який замінив на посаді звільненого у січні Олександра Петракова.
Окрім України та Англії у групі C зіграють Італія, Північна Македонія та Мальта.
- 6 березня Євген Коноплянка вперше з 2021 року отримав виклик до збірної України. 13 березня стало відомо, що вінгер травмувався. Проте 16 березня українець відновив тренування.
- 19 березня стало відомо, що півзахисник збірної Англії Мейсон Маунт не зіграє проти України у кваліфікації Євро-2024.
- 20 березня збірна України вилетіла до Англії на перший матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024.
- Також відомо, що збірна зіграє у контрольному матчі з англійським "Брентфордом".
- На матчі Англія - Україна очікується аншлаг: гру відвідають 4,2 тис. українців.
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