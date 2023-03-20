Збірна України полетіла до Англії на стартовий матч відбору Євро-2024
Збірна України вилетіла до Англії на перший матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з футболу
Фото з аеропорту оприлюднила Українська асоціація футболу в Instagram.
Серед інших, разом з командою до Лондона полетів півзахисник польської "Краковії" Євген Коноплянка. 33-річний футболіст отримав виклик до збірної вперше з 2020 року, однак його участь у грі проти Англії перебувала під питанням через травму.
Збірна України зіграє з Англією 26 квітня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Українці розпочинають відбір під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня, який замінив на посаді звільненого у січні Олександра Петракова.
Окрім України та Англії у групі C зіграють Італія, Північна Македонія та Мальта.
- 6 березня Євген Коноплянка вперше з 2021 року отримав виклик до збірної України. 13 березня стало відомо, що вінгер травмувався. Проте 16 березня українець відновив тренування.
- 19 березня стало відомо, що півзахисник збірної Англії Мейсон Маунт не зіграє проти України у кваліфікації Євро-2024.
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