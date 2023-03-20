Фото з аеропорту оприлюднила Українська асоціація футболу в Instagram.

Серед інших, разом з командою до Лондона полетів півзахисник польської "Краковії" Євген Коноплянка. 33-річний футболіст отримав виклик до збірної вперше з 2020 року, однак його участь у грі проти Англії перебувала під питанням через травму.

Збірна України зіграє з Англією 26 квітня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Українці розпочинають відбір під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня, який замінив на посаді звільненого у січні Олександра Петракова.

Окрім України та Англії у групі C зіграють Італія, Північна Македонія та Мальта.